منابع صهیونیست: نظامیان ما در میدان تیر حماس همانند اردک شکار می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، یک رسانه عبری اذعان کرد: نظامیان ما، مانند اردک شکار حماس شدهاند.
خدشوت بزمان گزارش داد: چهار نظامی و افسر امروز صبح، مانند اردک در میدان تیراندازی حماس شکار شدند.
این رسانه آورده است: تانک در موقعیتی ثابت بوده و خدمه در حال پاکسازی منطقه بودند.افراد مسلح به تانک میرسند بدون اینکه دیده شوند. آنها به سر فرمانده تانک شلیک میکنند سپس یک بمب دستی داخل آن میاندازند.
حدشوت بزمان گزارش داد: به دلیل انفجار بمب، کل خدمه تانک یعنی چهار نظامی کشته شدند.
یک نظامی دیگر، ظاهرا به دلیل آتش خودروهای زرهی خودی، زخمی شده است.
همزمان مرکز دادههای فلسطین موسوم به مُعطی اعلام کرد که از ابتدای جنگ علیه غزه (در ۲ سال گذشته)، ۷۹ اسرائیلی با عملیاتهای مقاومت و شهادت طلبانه در کرانه باختری، قدس و داخل اراضی اشغالی ۱۹۴۸ کشته شدهاند.
