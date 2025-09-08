هلاکت دست کم ۱۰ صهیونیست در حوادث امروز قدس و غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه قدس، وبگاه صهیونیستی حدشوت بزمان اعلام کرد که در عملیات شهادت طلبانه در شهر قدس اشغالی و همچننی حادثه سختی که در غزه روی داده است، دست کم ۱۰ اسرائیلی به هلاکت رسیده اند.

در همین رابطه برخی رسانه‌های رژیم صهیونیستی وابسته به مناطق شهرک نشین گزارش می‌دهند که چهار نظامی اسرائیل صبح امروز در نتیجه انفجار مین در غزه به هلاکت رسیده اند.

بر اساس این گزارش این حادثه حدود ساعت ۵ صبح در نزدیکی جبالیا اتفاق افتاده و یک بمب دست ساز روی عناصر یک تانک رژیم صهیونیستی انداخته شده و تیراندازی به سوی این تانک نیز آغاز شده است که باعث آتش گرفتن تانک و کشته شدن تمام افراد آن شده است.

رسانه‌های صهیونیست ساعتی پییش از بروز حادثه‌ای امنیتی در غزه خبر دادند، اما به جزئیات این حادثه هیچ اشاره‌ای نکردند.