اذعان ارتش رژیم صهیونیستی به هلاکت ۴ نظامی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی به هلاکت چهار نظامی در شمال غزه اذعان کرد.

بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی از کشته شدن ۴ نظامی تیپ ۴۰۱ زرهی در نبردهای شمال غزه خبر داد.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که این حادثه در جبالیا رخ داده است.

این درحالی است که پیش از این حدشوت بزمان گزارش داد: چهار نظامی و افسر امروز صبح، مانند اردک در میدان تیراندازی حماس شکار شدند. تانک در موقعیتی ثابت بوده و خدمه در حال پاکسازی منطقه بودند.افراد مسلح به تانک می‌رسند بدون اینکه دیده شوند. آن‌ها به سر فرمانده تانک شلیک می‌کنند سپس یک بمب دستی داخل آن می‌اندازند. به دلیل انفجار بمب، کل خدمه تانک یعنی چهار نظامی کشته شدند.یک نظامی دیگر، ظاهرا به دلیل آتش خودروهای زرهی خودی، زخمی شده است.

همزمان مرکز داده‌های فلسطین موسوم به مُعطی اعلام کرد که از ابتدای جنگ علیه غزه (در ۲ سال گذشته)، ۷۹ اسرائیلی با عملیات‌های مقاومت و شهادت طلبانه در کرانه باختری، قدس و داخل اراضی اشغالی ۱۹۴۸ کشته‌ شده‌اند.