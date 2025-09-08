تمدن امروز بشر وامدار تمدن اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله احمد مروی شامگاه دوشنبه در جمع طلاب مدرسه علمیه حجتیه آمل برگزار شد، با اشاره به نقش تمدن اسلامی در تاریخ بشریت اظهار داشت: تمدن کنونی بشر وامدار تمدن اسلامی است.
وی ادامه داد: علمای شیعه پاسداران اندیشه و ایمان جامعهاند و همانگونه که مرزبانان از جان و خاک دفاع میکنند، عالمان دین از عقاید و باورهای مردم پاسداری مینمایند.
تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اهمیت زمانشناسی در فعالیتهای دینی تصریح کرد: بصیرت و تشخیص موقعیتها اساسیترین شرط مرزبانی فکری و اعتقادی است و علمای دین باید با آگاهی از شرایط روز، علم نافع را در جامعه گسترش دهند.
وی گفت: طلاب نیز باید سبک زندگی علما را الگوی خود قرار دهند، چرا که بزرگان حوزه در طول تاریخ سیره و زندگینامه علما را ثبت کردهاند تا آیندگان بهرهمند شوند.
وی افزود: روحانیت باید ریشه و تبار خود را بشناسد و بداند امتداد یک جریان مبارک و استوار در تاریخ اسلام است، بنابراین هوشیاری در برابر دشمنان و رصد دائمی تحرکات آنان وظیفهای همیشگی برای علما و طلاب محسوب میشود.
آیتالله مروی همچنین نقش اخلاص را محوری دانست و گفت: عالم دینی پیش از آنکه جامعه را تربیت کند باید به تهذیب نفس بپردازد، زیرا تنها در سایه خودسازی است که میتوان نقش مؤثر در هدایت مردم ایفا کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: روحانیت همواره نقش بیبدیل در عدالت اجتماعی و هدایت جامعه داشته است و مدیران و طلاب باید با توجه ویژه به منشور روحانیت، وظایف خود را در تحقق منویات امام راحل و رهبر انقلاب بهدرستی دنبال کنند.
