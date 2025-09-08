به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام صدرالله اسماعیلزاده شامگاه دوشنبه در جمع طلاب مدرسه حجتیه با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب درباره نقش حوزهها اظهار داشت: معظمله بارها تأکید کردهاند که حوزههای علمیه باید سهم خود را در تمدنسازی ایفا کنند.
وی با بیان اینکه در این مسیر نگاههای افراطی و تفریطی وجود دارد، افزود: گروهی تصور میکنند تنها راه، حرکت به سمت تمدن غرب است و برخی نیز تمام تجربههای بشری را نادیده میگیرند، در حالیکه مسیر درست، استفاده از ظرفیتهای بومی در کنار دستاوردهای جهانی است.
حجت الاسلام اسماعیلزاده ادامه داد: بزرگترین سرمایه حوزهها نقش اخلاقی و تربیتی آنهاست و اگر نسلی متدین، شجاع و خودباور پرورش یابد، همانگونه که رهبر انقلاب فرمودهاند، مجاهدان فرهنگی و تمدنساز تربیت خواهند شد.
وی همچنین به اهمیت علوم انسانی اشاره کرد و گفت: در بسیاری از نهادهای علمی به این حوزه کمتر توجه شده است، در حالیکه علوم انسانی میتواند پیشران تحولات تمدنی باشد.
مدیر حوزه علمیه مازندران با اشاره به اقدامات صورت گرفته در استان اظهار داشت: از اجرای طرح نیازسنجی و برگزاری نکوداشت بزرگان حوزوی گرفته تا راهاندازی رشته مدیریت اسلامی، برگزاری دورههای سواد رسانهای و هوش مصنوعی، آموزش زبانهای خارجی و اجرای طرح ولایت برای طلاب، همه در راستای تحقق این رویکرد بوده است.
