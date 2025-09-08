پایان تلخ یک جام با فریادهای کاپیتان تیم ملی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، فینال تورنمنت کافا ۲۰۲۵ بین تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان با شکست یک بر صفر شاگردان امیر قلعه نویی با گل دقیقه ۱۱۹ همراه بود.

شکست ایران در حالی رقم خورد که تصمیمات داور مسابقه به شدت مورد اعتراض اعضای این تیم بود. تصمیمات عجیب دور مسابقه باعث شد تا خبرنگاران ازبکستانی حاضر در جایگاه خبرنگاران نیز به این موضوع واکنش نشان دهند و سوت‌های داور را ناعادلانه بدانند.

علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران نسبت به تصمیمات داور مسابقه به شدت اعتراض داشت و عملکرد تیم داوری را با فریادهایش مورد نقد قرار داد.

مهدی تاج رئیس فدراسیون نیز که جزو میهمانان ویژه این بازی بود گلایه خود از تصمیم داور را به گوش اینفانتینو و روشن ایرماتوف همتای خود در فدراسیون ازبکستان رساند.

تاج دقایقی قبل از شروع مراسم اختتامیه با اعضای تیم ملی صحبت کرد و به آنها خسته نباشید گفت.

جیانی اینفانتینو رئیس فیفا به همراه تاج و ایرماتوف و رئیس جمهور ازبکستان برای اهدای جام در زمین حاضر شدند.