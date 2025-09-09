خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در دل سرسبز مازندران، جایی که کوه‌های سربه‌فلک کشیده البرز در شمال و دریای خزر در جنوب شاهد تاریخ و فرهنگ ایران بوده‌اند، میلاد پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص)، فرصتی است برای یادآوری پیام جاودان او.

پیامبری که توانست قبایل پراکنده را گرد هم آورد و بر محور اخلاق، عدالت و رحمت جامعه‌ای متحد بسازد، این پیام در سرزمین مهد علویان، جایی که مردم با میراث علویان و فرهنگ اسلامی تنیده‌اند اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا تاریخ مازندران نشان می‌دهد هرگاه مردم این خطه با همدلی و اخلاق اسلامی زندگی کرده‌اند، جامعه‌ای پایدار و مقتدر شکل گرفته است.

مازندران نگینی از وحدت و همدلی بین فرهنگ‌ها و اقوام مختلف است، جایی که به دلیل طبیعت و جاذبه‌هایش فرهنگ‌های مختلفی را در خود جای داده است. شیعه و سنی، مردمان شهر و روستا، نسل جوان و سالخورده، همه در کنار هم جشن‌ها و آئین‌های مذهبی را برگزار می‌کنند.

برپایی جشن هفت هزار نفری با حضور علمای شیعه و سنی و اقوام مختلف در شهرستان آمل و جوار امامزاده ناصرالحق، نمادی از وحدت و همدلی را کرانه خزر به نمایش گذاشته است.

جشن‌های همدلی و وحدت به اوج رسید

مازندران نمونه‌ای زنده از همزیستی و وفاق است که می‌تواند الگویی برای سایر مناطق ایران و جهان اسلام باشد، جشن‌های هفته وحدت این روزها به اوج رسید و مردم با شور و شعف در برنامه‌ها شرکت می‌کنند، خیابان‌ها و رمیدان‌ها رنگ و بوی جشن به خود گرفته است و شور و زندگی در فضای شهری و روستایی پیچیده است.

یک شهروند آملی با تبریک میلاد پیامبر گرامی اسلام می‌گوید: در زمانی که همه دشمنان اسلام و مسلمین بسیج شده‌اند، باید همه مسلمانان متحد شوند.

وی که خود را مهدی احمدی معرفی کرده است، به خبرنگار مهر می‌گوید: فرقی ندارد شیعه باشی یا سنی، همه ما مسلمانیم و تنها در کنار هم می‌توانیم صلح و امنیت را حفظ کنیم و در سرزمین مازندران، آموزه‌های علویان و فرهنگ بومی این نگاه را تقویت می‌کند و همگان را به همدلی دعوت می‌کند

کارشناسان مذهبی و پژوهشگران اجتماعی مازندران نیز با نگاه به سیره پیامبر بر اهمیت وحدت و اخلاق تأکید دارند، حجت‌الاسلام علی‌اکبر رضایی استاد حوزه و دانشگاه در این زمینه می‌گوید: پیامبر اسلام الگویی از رحمت و اخلاق انسانی ارائه کرد، رحمت او نه تنها شامل مؤمنان بلکه حتی دشمنان را نیز در برمی‌گرفت.

مهد علویان پرچمدار اخلاق است

وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این نگاه انسانی در تاریخ مازندران نیز ریشه دارد، زیرا مهد علویان از گذشته تاکنون پرچمدار اخلاق، عدالت و همزیستی مسالمت‌آمیز بوده است

وی ادامه داد: پیامبر اسلام توانست جامعه‌ای متکثر را بر محور اخلاق و همدلی متحد کند، مازندران با فرهنگ غنی و تاریخ علویان نمونه‌ای از همین همدلی است، و اگر امروز مسلمانان به همین اصل بازگردند، اختلافات مذهبی و قومی پایان خواهد یافت و این پیام برای همه ایران و جهان اسلام درس‌آموز است.

این کارشناس ادامه داد: در مازندران نیز آموزه‌های اخلاقی علویان این پیام را تقویت کرده است و اگر کرامت انسان‌ها محور زندگی قرار گیرد بسیاری از جنگ‌ها و دشمنی‌ها بی‌معنا خواهد شد.

در عرصه بین‌المللی، احمد عالم کارشناس یمنی نیز معتقد است: سیره نبوی امروز می‌تواند محور همگرایی امت اسلامی باش و، پیامبر توانست دل‌ها را متحد کند و این درس هنوز زنده است.

وی در حاشیه جشن بزرگ هفته وحدت در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال‌های آینده جشن‌های وحدت باید گسترده‌تر برگزار شود، زیرا هر زمان مسلمانان متحد باشند، هیچ دشمنی چه غربی و چه صهیونیستی توان ضربه زدن به امت اسلام را نخواهد داشت.

همچنین حجت‌الاسلام محمدحسین موسوی کارشناس مذهبی مازندران نیز گفت: یکی از حربه‌های اصلی دشمنان اسلام این است که با ایجاد اختلاف میان فرقه‌ها، به ویژه شیعه و سنی و بزرگنمایی اختلافات، می‌خواهند ریشه دین را هدف قرار دهند.

وی در گفتگو باخبرنگار مهر ادامه داد: تنها راه مقابله با این توطئه، وحدت و برادری است و اگر برابر و همدل باشیم دشمن هیچ راه نفوذی نخواهد داشت و استان مازندران همیشه نمونه‌ای از این همدلی و برادری بوده است.

در روستاها و شهرهای کوچک مازندران، زنان و مردان با برگزاری مراسم فرهنگی، مسابقات مذهبی و پخش غذاهای سنتی، مهر و دوستی پیامبر را زنده نگه می‌دارند و جشن‌های هفته وحدت فرصتی برای ترویج اخلاق، همدلی و همکاری است.

در حقیقت، جشن‌های هفته وحدت یک پیوند میان فرهنگ مازندران، تاریخ علویان و هویت اسلامی ایران است، مازندران نگینی از وحدت و همدلی بین فرهنگ‌ها و اقوام مختلف است، جایی که شادی و مهر پیامبر در دل مردم جاری است

هفته وحدت در مازندران نه تنها یادآوری میلاد پیامبر اسلام است، بلکه فرصتی برای لمس زندگی واقعی مردم این سرزمین و همبستگی آنهاست، پیامبری که مهر و رحمت را به میراث گذاشت، امروز همچنان چراغ راه همه مردم این خطه و سراسر ایران است.