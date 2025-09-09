هفته وحدت؛ پیام آور صلح و تجلی انسجام پیروان مکتب انسان ساز ناب محمدی

خبرگزاری مهر، گروه استانها: پیامبر رحمت در استمرار رسالت دیگر انبیا برای جوامع بشری وحدت و همدلی را به ارمغان آورد و مهاجرین و انصار را به میثاق اخوت و عقد برادری فرا خواند و گلبانگ وحدت برای نخستین بار در فضای مدینه طنین افکند و سنگ زیرین بنای اتحاد و همبستگی اسلامی نهاده شد و ارزشهای متعالی اسلامی و برادری و اتحاد، جانشین ارزشهای پوچ و خیالی جاهلی شد.
در شرایطی که جهان اسلام با بحرانهای گوناگون سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مواجه است و دشمنان با بهرهگیری از تفرقهافکنی در پی تضعیف ملتهای مسلمان هستند، هفته وحدت یادآور ضرورت بازگشت به تعالیم پیامبر رحمت و وحدت، حضرت محمد مصطفی (ص) است.
هفته وحدت؛ فرصتی برای انسجام امت اسلامی
امام جمعه ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تفکر تفرقهافکنانه گروههایی همچون سلفیها و وهابیها که شیعیان را مشرک میدانند، بزرگترین مانع تحقق اتحاد اسلامی است، به همین دلیل باید معارف اصیل تشیع، بهویژه در حوزه توحید، به شیوهای هنرمندانه و متقن تبیین شود و رفتارهای نادرستی که بهانه ایجاد شبهه میشود، کنار گذاشته شود.
حجت الاسلام جعفر رحیمی افزود: گسترش دانشگاههای مذاهب اسلامی و پرورش نسلی از علما و پژوهشگران آشنا به مبانی مشترک اسلامی، میتواند راهی برای تقویت تقریب و همگرایی باشد، همانطور که رهبر معظم انقلاب تأکید کردهاند، تقریب یک امر عملی است و زمانی محقق میشود که مسلمانان به یکدیگر نزدیک شوند و شناخت متقابل حاصل شود.
وی ادامه داد: انتشار فتواها و نظریههای تقریبی علمای بزرگ، ایجاد کرسیهای گفتوگوی علمی و تقویت عقلانیت در جامعه از دیگر راهکارهای مهمی است که به کاهش اختلافها و افزایش وحدت میان مسلمانان کمک میکند.
حجت الاسلام رحیمی به ضرورت انسجام سیاسی در جهان اسلام اشاره کرد و گفت: ارتقای جایگاه سازمان همکاری اسلامی باید بهعنوان یک نهاد اثرگذار در اولویت قرار گیرد تا بتواند در حل بحرانهای منطقهای و حمایت از ملتهای مظلوم نقشآفرینی کند.
وی تأکید کرد: با توجه به شرایط حساس کنونی و حوادثی همچون کشتار مردم مظلوم غزه، وحدت امت اسلامی یک ضرورت حیاتی است و اگر این انسجام پیشتر محقق میشد، دشمنان هرگز امکان نفوذ در کشورهای اسلامی را پیدا نمیکردند
وحدت، زمینهساز ظهور و سدی در برابر نفوذ دشمنان است
امام جمعه موقت ساوه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، به اهمیت و جایگاه وحدت در جامعه اسلامی پرداخت و اظهار کرد: وحدت، یکی از مهمترین ارزشهایی است که اسلام همواره بر آن تأکید کرده و آن را زمینهساز ظهور حضرت ولیعصر (عج) معرفی کرده است، هنگامی که دلها در سایه ایمان و محبت الهی به یکدیگر نزدیک شوند، امت اسلامی قدرتی عظیم و شکستناپذیر خواهد یافت.
حجت الاسلام علی بدرخانی با اشاره به شرایط امروز جهان اسلام افزود: اگر میان مسلمانان جهان وحدت حاکم بود، اکنون شاهد کشتار مردم مظلوم غزه به دست رژیم صهیونیستی نبودیم، تفرقه و چنددستگی، بزرگترین سرمایه دشمنان اسلام است که با استفاده از آن به کشورهای اسلامی نفوذ کرده و امنیت و آرامش ملتها را هدف قرار میدهند.
امام جمعه موقت ساوه ادامه داد: قرآن کریم و سیره پیامبر اکرم (ص) بارها مسلمانان را به همگرایی و پرهیز از اختلافات بیاساس دعوت کردهاند.
وی بیان کرد: هفته وحدت فرصت مغتنمی است تا همه مذاهب اسلامی بر مشترکات خویش تأکید کنند و در مقابل دشمنان اسلام یکصدا و یکدل باشند.
امام جمعه موقت ساوه گفت: اکنون بیش از هر زمان دیگری، امت اسلامی نیازمند اتحاد و همدلی است، شرایط حساس منطقه و توطئههای دشمنان ایجاب میکند که کشورهای اسلامی از اختلافات جزئی عبور کرده و در کنار یکدیگر بایستند.
وی افزود: وحدت نه تنها یک شعار، بلکه ضرورتی حیاتی برای سربلندی مسلمانان و زمینهساز تحقق وعده الهی یعنی ظهور حضرت ولیعصر (عج) است.
امام جمعه موقت ساوه گفت: امیدواریم این ایام مبارک، سرآغاز فصل تازهای از نزدیکی دلها و انسجام امت اسلامی باشد تا امت واحده محمدی (ص) در برابر همه توطئهها سربلند و پیروز بایستد.
هفته وحدت؛ فرصتی برای بازخوانی نقش پیامبر اکرم (ص) در تحکیم وحدت اسلامی
کارشناس مذهبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هفته وحدت فرصتی است تا آموزههای پیامبر اکرم (ص) در زمینه مدارا، همدلی و تحکیم وحدت اسلامی بازخوانی شود؛ آموزههایی که توانستند در دل اختلافات قومی و فکری، شیرازه امت اسلامی را مستحکم کنند و الگویی ماندگار برای جهان اسلام باقی بگذارند.
عاطفه عسگری گفت: این مناسبت فرصتی برای بازخوانی آموزههای پیامبر اکرم (ص) و تأکید بر همدلی میان مسلمانان است، پیامبر با رحمت و مدارا توانست اختلافات قومی و فکری را به انسجام و وحدت تبدیل کند که امروز همچنان الگوی جوامع اسلامی است.
وی افزود: هفته وحدت به ما یادآوری میکند که اختلاف نظرها نباید به تفرقه منجر شود، ایجاد فضای گفتگو، درک متقابل و احترام به عقاید یکدیگر، از مهمترین اصولی است که پیامبر برای تحکیم وحدت در جامعه اسلامی به مسلمانان نشان دادند.
عسگری ادامه داد: تاریخ اسلام سرشار از نمونههای همدلی و همکاری مسلمانان در دوران پیامبر و خلفای راستین است، حفظ وحدت نه تنها به انسجام اجتماعی کمک میکند، بلکه قدرت جامعه اسلامی را در برابر تهدیدها و نفوذ دشمنان افزایش میدهد.
وی با بیان اینکه آموزش و ترویج فرهنگ گفتگو و مدارا در خانوادهها، مدارس و مساجد، نقشی اساسی در تقویت وحدت دارد، گفت، افزود: هفته وحدت بهترین فرصت برای یادآوری این اصول به جامعه و آشنایی نسلهای جدید با اهمیت همدلی و انسجام است.
این کارشناس مذهبی با اشاره به نقش پیامبر اکرم (ص) در ایجاد انسجام میان مسلمانان گفت: آن حضرت همواره بر همبستگی و پرهیز از تفرقه تأکید داشتند، اکنون نیز این رویکرد برای تقویت جامعه اسلامی ضروری است و هفته وحدت یادآور همان اصول اخلاقی و اجتماعی است.
وی بیان کرد: ایران اسلامی، با وجود تنوع قومیتی، همواره هدف طمع دشمنان بوده است، اما این ملت با الهام از آموزههای قرآن کریم، پیامبر اکرم (ص) و توجه به رهنمودهای امامین انقلاب، در مسیر وحدت و انسجام گام برمیدارد.
وی گفت: وحدت تنها یک شعار نیست، بلکه ضرورتی اجتماعی برای زندگی مسالمتآمیز مسلمانان بر پایه عدالت، احترام و همدلی است.
