گلبانگ یا رسول الله (ص) در دیار علویان

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته شرق تا غرب مازندران غرق در شادی و شور میلاد پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) بود، از بهشهر و نکا گرفته تا قائمشهر، ساری، آمل و نوشهر، همه شهرها و روستاها در فضایی معنوی و سرشار از شور و همبستگی، یاد رسول اکرم (ص) را گرامی داشتند.

دیار علویان بار دیگر نشان داد که عشق به پیامبر و وحدت امت اسلامی، ریشه‌ای عمیق در فرهنگ مردم مازندران دارد.

در روستای قره‌تپه بهشهر، مراسم هفته وحدت با حضور گسترده مردم، علما و مسئولان فرهنگی برگزار شد. فضای میدان اصلی روستا با پرچم‌های سبز و مشکی مزین به نام رسول اکرم (ص) رنگ‌آمیزی شده بود و نوای مولودی‌خوانی دل‌ها را به وجد می‌آورد.

حضور برادران اهل سنت در کنار شیعیان جلوه‌ای بی‌بدیل از همبستگی را نشان می‌داد. در نکا نیز مساجد و حسینیه‌ها مملو از جمعیتی بود که تا نیمه‌شب در حلقه‌های ذکر و شادی گرد هم آمدند. جوانان با نورافشانی، و کودکان با پرچم‌های سبز کوچک در دست، فضایی شاد و در عین حال معنوی آفریدند.

مرکز استان مازندران حال و هوایی متفاوت دارد، خیابان‌های ساری پر از چراغانی و پرچم‌های مزین به نام پیامبر اکرم (ص) بود و بسیاری از خانواده‌ها فرزندان خردسال خود را لباس سفید پوشاندند و در جشن‌های مردمی حاضر شدند.

همزمان، چندین جشن عروسی در ساری برگزار شد. وپیوند زندگی جوانان با میلاد پیامبر، حال و هوایی ویژه به این شب داده بود. در آمل، دسته‌های مردمی با برگزاری راهپیمایی شادی و پخش شیرینی در خیابان‌ها، میلاد پیامبر را جشن گرفتند و خیابان‌های این شهر از غروب تا نیمه‌های شب پر از هیاهوی شادی بود.

این روزها، مازندران در پرتو عشق به احمد (ص) غرق در نور و امید است. از کوچه‌های روستایی تا خیابان‌های شلوغ شهری، از خانه‌های بخت جوانان تا محافل علما، همه جا یک پیام واحد شنیده می‌شود: محمد رسول‌الله، نگین جاودانه وحدت امت اسلامی است.