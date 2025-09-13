به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «خانه‌های تاریخی قم» اثر سوسن بیات، نیلوفر زجاجی و محمد امیدواریان نشر یافته در انتشارات بوستان کتاب، جایز کتاب معماری معاصر ایران در بخش مستند نگاری را کسب کرد.

از جمله معیارهای انتخاب آثار در این رویداد می‌توان به ارزش محتوایی و تأثیرگذاری در حوزه‌های آموزشی و اجرایی، تأثیرگذاری اجتماعی به عنوان مرجعی معتبر، و اثری فراگیر با تولید محتوای حرفه‌ای (که محصول مطالعه، خلاقیت و توجه به معیارهای تألیفی از سوی نویسندگان باشد) اشاره کرد.

انتخاب جایزه کتاب‌های سال معماری در تمامی گرایش‌های معماری (معماری داخلی، معماری منظر شهر و محله، مرمت بناها و بافت‌های تاریخی) در محورهای موضوعی معرفی و مستندنگاری آثار ارزشمند تاریخی و معاصر، نقد، نظریه‌پردازی، تاریخ و تاریخ شفاهی، و مواد و مصالح صورت گرفت.

کتاب حاضر، مجموعه نفیسی از تصاویر و اطلاعات مربوط به ۲۴ خانه ارزشمند تاریخی شهر قم است که برخی از آنها عبارتند از: خانه حاکم قم، خانه بروجردی، خانه توکلی، خانه جنتی، خانه چاوشی، خانه حائری، خانه حرم‌پناهی، خانه حائری، خانه در بهشتی، خانه زند، خانه طهماسبی، خانه فیض، خانه گلپایگانی، خانه لاجوردی‌زاده، خانه موحدی، خانه مولوی، خانه نیازمند، خانه یزدان‌پناه.