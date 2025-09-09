  1. استانها
  2. خوزستان
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۴

کشف بیش از ۲۰۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در خوزستان از ابتدای امسال

اهواز - در راستای مقابله با ناترازی انرژی و صیانت از حقوق عمومی، بیش از دو هزار دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه در استان خوزستان شناسایی و توقیف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بیرانوند، معاون دادستان عمومی و انقلاب اهواز صبح امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای از کشف و ضبط دو هزار و ۸۹ دستگاه ماینر غیرمجاز در سطح استان خوزستان از ابتدای سال جاری خبر داد.

وی با اشاره به تمرکز ویژه دادستانی مرکز استان بر مقابله با استخراج غیرقانونی رمزارزها، اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و اجرای عملیات اطلاعاتی و پلیسی توسط ضابطان قضائی، ۱۱۹ دستور قضائی برای ورود به اماکن مشکوک صادر شد که منجر به کشف این تعداد دستگاه شد.

بیرانوند با بیان اینکه این اقدامات نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۳۰۰ درصدی همراه بوده، افزود: از مجموع دستگاه‌های کشف‌شده، ۷۲۱ دستگاه در شهرستان اهواز توسط شرکت توزیع برق اهواز و یک هزار و ۳۶۸ دستگاه توسط شرکت توزیع برق خوزستان شناسایی و ضبط شده‌اند.

وی با تأکید بر تأثیر منفی استخراج غیرمجاز رمزارز بر زیرساخت‌های برق کشور گفت: فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه رمزارزها موجب آسیب جدی به شبکه برق و تشدید ناترازی انرژی می‌شود. از این‌رو، دستگاه قضایی با همکاری نهادهای اجرایی، توقیف ماینرهای غیرمجاز را با هدف حفظ بیت‌المال و کمک به دولت در مدیریت بحران انرژی، با جدیت دنبال می‌کند.

