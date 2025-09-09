مصطفی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به طرح نقاشی دیواری در مدارس مناطق کمتر برخوردار گفت: در راستای تحقق عدالت اجتماعی، چند مدرسه در مناطق کم‌برخوردار شناسایی شده‌اند و عملیات نقاشی دیواری از چند روز گذشته آغاز شده است. این طرح با عنوان «مهرنگار» تا آغاز سال تحصیلی ادامه خواهد داشت و تلاش می‌کنیم با توجه به شرایط اقلیمی، آن را در مهرماه نیز توسعه دهیم.

وی در ادامه به بسته‌های فرهنگی ویژه دانش‌آموزان اشاره کرد و افزود: رویکرد امسال ما در تهیه بسته‌های فرهنگی متفاوت‌تر و مدرن‌تر خواهد بود. به جای تهیه هزار بسته ساده، قصد داریم چهار هزار بسته با محتوای هدفمند تهیه کنیم. هر بسته شامل مداد، پاک‌کن و دفترچه‌ای است که روی آن جمله‌ای الهام‌بخش درج شده و از دانش‌آموزان خواسته می‌شود یک پاراگراف درباره دغدغه‌ها یا رؤیاهایشان بنویسند.

جعفری تأکید کرد: هدف اصلی ما از این اقدام، ایجاد حس تعلق و مسئولیت‌پذیری در کودکان نسبت به محیط شهری است. این دفترچه‌ها می‌توانند به خاطرات روزانه یا حتی داستان‌های کودکانه تبدیل شوند و به ما کمک کنند تا از نگاه کودکان به مسائل شهری آگاه شویم.

وی همچنین از تفاهم‌نامه مرکز آموزش شهروندی با اداره‌کل آموزش‌وپرورش خبر داد و گفت: در این تفاهم‌نامه، آموزش‌های شهروندی به زبان کودکانه در مدارس گنجانده شده و مربیان تخصصی به مدارس اعزام خواهند شد. علاوه بر آن، در تلاشیم تا با گروه‌های تئاتر کودک نیز همکاری داشته باشیم تا پیام‌های شهری را از طریق نمایش‌های خلاقانه منتقل کنیم.

جعفری با انتقاد از شیوه‌های گذشته توزیع بسته‌های فرهنگی گفت: در سال‌های قبل، توزیع این بسته‌ها بدون در نظر گرفتن عدالت اجتماعی انجام می‌شد. اما امسال تلاش داریم تا با تمرکز بر مناطق خاص مانند خیابان کاشانی، تأثیرگذاری بیشتری در میان دانش‌آموزان داشته باشیم.

جعفری در ادامه با تأکید بر لزوم گسترش دامنه مخاطبان فرهنگی در سطح شهر اظهار داشت: دانش‌آموزان مناطق مختلف از جمله منظریه و غرب شهر برای ما محترم هستند و دغدغه‌مندی نسبت به آنان وجود دارد. اما تلاش ما این است که دامنه مخاطبان را فراتر ببریم و با تزریق بودجه، این کمپین فرهنگی را به صورت مستمر ادامه دهیم. این طرح با عنوان «مهر آئینه» فعلاً ویژه دانش‌آموزان ابتدایی آغاز شده و نمونه‌های آن در جلسه آینده ارائه خواهد شد.

ضرورت ارتباط‌گیری با سازمان‌ها و نهادهای فرهنگ ی

وی با اشاره به اهمیت ارتباط‌گیری با سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی افزود: در برخی برنامه‌ها مانند جشن بادکنکی که امروز برگزار شد، حتی آرم سازمان درج نشده است. هدف ما انتقال پیام فرهنگی است، نه تبلیغات سازمانی. نمونه‌ای از تأثیرگذاری دیوارنگاری‌های شهری را می‌توان در دیوار معروف خیابان انقلاب تهران دید که حتی در رسانه‌های خارجی مانند کانال ۱۲ اسرائیل مورد تحلیل قرار گرفته است. این نشان می‌دهد که یک اثر ساده شهری می‌تواند تا چه حد در ذهن مخاطب نفوذ کند.

جعفری با تأکید بر نقش جمله‌ی «من این شهر را دوست دارم» به عنوان نماد فرهنگی گفت: امید داریم به مرحله‌ای از بلوغ اجتماعی برسیم که این جمله، فارغ از نام سازمان یا نهاد، در ذهن کودکان و شهروندان نهادینه شود. مهم نیست که این پیام از سوی شهرداری، سازمان فرهنگی یا خدمات شهری باشد؛ مهم این است که حس تعلق به شهر در ناخودآگاه افراد شکل بگیرد.

وی در ادامه با انتقاد از نگاه آماری به فعالیت‌های فرهنگی تصریح کرد: ما به دنبال عدد و رقم نیستیم، بلکه هدفمان خلق آثار ماندگار و تأثیرگذار است. برای مثال، پیشنهاد برگزاری کنسرت فضای باز در پارک ملت مطرح شد، اما ما ترجیح دادیم جشن‌ها را در مناطق مختلف از جمله غرب و جنوب شهر برگزار کنیم تا تمرکز فرهنگی از نقاط خاص برداشته شود و عدالت اجتماعی در دسترسی به برنامه‌ها رعایت گردد.

جعفری در پایان گفت: همه شهروندان برای ما محترم هستند و دارای حقوق مساوی‌اند. اگر در سال‌های گذشته تمرکز برنامه‌ها در بخش‌هایی از شهر بوده، اکنون زمان آن رسیده که فرصت‌ها به مناطق دیگر نیز اختصاص یابد.