آموزش و تربیت صحیح نسل آینده در اولویت دانشگاه ملی مهارت استانی بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، احسان بهمیاری صبح سه شنبه در نشست شورای دانشگاه ملی مهارت واحد استانی بوشهر با اشاره به نقش برجسته دانشگاه ملی مهارت در تربیت نیروی کار، تاکید کرد: نگاه ما باید به نسل آینده و آموزش و تربیت صحیح آنها، علیرغم سختیهایی که وجود دارد، باشد.
وی افزود: علیرغم سختیهایی که وجود دارد ما در دانشگاه، مشکلات زیادی داریم، اما نباید نگاه و توجه ما به مشکلات، معطوف باشد.
بهمیاری با تاکید بر لزوم توجه به تربیت نیروی کار و مورد نیاز کشور، گفت: اگر به فکر آموزش و تربیت نسل آینده نباشیم، معلوم نیست که چه آیندهای در انتظار ما خواهد بود، ما باید در این زمینه، بسیار جدی باشیم و همه تلاش خود را برای آموزش و تربیت درست و صحیح دانشجویان به کار ببندیم.
رئیس دانشگاه بر اهمیت همدلی و همکاری اعضای شورای دانشگاه برای پیشبرد اهداف دانشگاه تأکید کرد.
در این نشست که با حضور اعضای شورای دانشگاه ملی مهارت واحد استانی بوشهر برگزار شد، مسائل مختلفی از جمله برنامههای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که دانشگاه در سال تحصیلی جدید، برنامههای متنوعی را برای دانشجویان در نظر بگیرد.
همچنین بر ضرورت برنامهریزی دقیق برای سال تحصیلی جدید و توجه به نیازهای دانشجویان تأکید شد.
در ادامه، اعضای شورای دانشگاه به بررسی چالشها و فرصتهای پیشرو در سال تحصیلی جدید پرداختند و تصمیماتی در خصوص بهبود وضعیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه اتخاذ شد.
