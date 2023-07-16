به گزارش خبرنگار مهر، احسان بهمیاری یکشنبه‌شب در دیدار با مدیرکل بنادر و دریانوردی استان اظهار داشت: دانشگاه فنی و حرفه ای استان بوشهر با ظرفیت دانشجویی بالغ بر سه هزار و ۱۰۰ نفر و ۳۵ رشته تحصیلی مشغول به فعالیت است.

وی اضافه کرد: این دانشگاه در قالب سه آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران بوشهر، پسران بوشهر و پسران کنگان به عنوان بزرگترین دانشگاه مهارتی استان است و دانشگاه‌های نسل سوم در آموزش مهارت‌های نوین به شمار می‌رود.

بهمیاری درباره ظرفیت‌های این دانشگاه عنوان کرد: رسالت دانشگاه فنی و حرفه‌ای تربیت تکنسین و مهندسان حرفه‌ای مورد نیاز صنعت و بازار کار است و صنایع با اعلام نیاز به نیروی کار، بخشی از منابع انسانی خود را از دانشکده‌های فنی و حرفه ای تأمین می‌کنند.

وی افزود: وضعیت اشتغال دانشجویان دانشکده‌های فنی و حرفه ای مطلوب است و آمار ورود به بازار کار در فارغ التحصیلان دانشگاه فنی و حرفه‌ای بالغ بر ۶۵ درصد اعلام شده است که وضعیت اشتغال دانشجویان این دانشگاه در مقایسه با دیگر مراکز علمی بسیار بهتر است.

دریا مغفول مانده است

سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای استان بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های موجود در دریا گفت: صنعت، اقتصاد، تجارت و زیست دریایی از جمله ظرفیت‌های بسیار بزرگ دریا است که به رغم وجود دریا در جنوب کشور استان بوشهر متأسفانه مغفول مانده است.

بهمیاری اضافه کرد: دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان بوشهر در راستای نوآوری و خلاقیت در توسعه صنایع دریایی اقدام به آمایش سرزمینی و اخذ مجوز رشته مکانیک موتورهای دریایی به سبد رشته‌های موجود در دانشگاه فنی و حرفه‌ای شده است.

وی خاطر نشان کرد: در آینده برنامه داریم که رشته‌های مورد نیاز صنعت دریا با همت مسئولان و تأمین تجهیزات مورد نیاز به مجموعه رشته‌های دانشگاه فنی و حرفه ای استان اضافه کنیم و به عنوان محرک اقتصاد دریا بنا به شرایط جغرافیایی در کشور فعالیت نمائیم.

بهمیاری هدف از دیدار امروز تقویت و توانمندسازی این ارتباطات و تعاملات فی‌مابین برشمرد و گفت: دانشگاه فنی و حرفه ای استان بوشهر از ظرفیت خوبی جهت همکاری با اداره کل بنادر و دریانوردی استان با نگاه به سند چشم انداز و سند اقتصاد دانش بنیان استان برخوردار است.

