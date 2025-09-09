به گزارش خبرنگار مهر، حوزه هنری استان چهارمحال و بختیاری، گامی سترگ در حفظ و اشاعه فرهنگ غنی موسیقایی این دیار برداشته و با افتخار از مجموعه فاخر «مقوم‌دان» رونمایی کرده است. این گنجینه بی‌نظیر، حاصل سال‌ها تلاش هنرمندان و پژوهشگران، چکیده‌ای از شور و اصالت موسیقی این سرزمین کهن را به جامعه هنری کشور عرضه می‌دارد.

احسان قائدی، رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری، در تشریح این تولید هنری اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری، سرزمین آواها و نواهایی است که ریشه‌های عمیقی در تاریخ، فرهنگ، جغرافیا و عواطف ناب مردمش دارد. مردمی که با طبیعت و کوچ، الفتی دیرینه و ناگسستنی دارند.

وی افزود: موسیقی این خطه، آینه‌ای تمام‌نما از صداقت، صمیمیت و نجابت زنان و مردان بختیاری است که در تار و پود هر نغمه و تصنیف منحصربه‌فرد، جلوه‌ای عینی پیدا کرده است.

قائدی با اشاره به وجه تسمیه این مجموعه، توضیح داد: در گویش بومی این استان و بسیاری از لهجه‌های محلی، از جمله لهجه دهکردی، مقام‌های موسیقایی را «مقوم» خطاب می‌کنند. از همین روست که واحد موسیقی حوزه هنری، گنجینه تولیدات ارزشمند خود را با این عنوان باشکوه، «مقوم‌دان»، منتشر کرده است.

وی تأکید کرد: حوزه هنری استان، از بدو تأسیس تاکنون، همواره خود را متعهد به حفظ، پاسداشت، تولید و انتشار این موسیقی غنی دانسته و با گام‌های استوار، در مسیر زنده‌نگه‌داشتن موسیقی مقامی و محلی این دیار، تلاش‌های ماندگاری به یادگار گذاشته است.

سرنایی در دست زمان، حاوی دوازده اثر ماندگار

به گزارش خبرنگار مهر، «مقوم‌دان» تنها یک مجموعه موسیقایی نیست، بلکه یک اثر هنری تمام‌عیار است. این گنجینه، که شامل آثار تولیدی حوزه هنری استان است، در قالبی خلاقانه و نمادین از ساز «سرنا» یکی از سازهای اصیل و هویت‌بخش چهارمحال و بختیاری و روی یک فلش مموری منتشر شده است. این مجموعه شامل دوازده اثر بی‌بدیل در حوزه‌های موسیقی محلی، سنتی و مقامی است که هر کدام روایتی از زندگی، عشق، و اصالت را نجوا می‌کنند.

از جمله آثار درخشان این مجموعه می‌توان اشاره کرد به: «ویر» با نوای دلنشین زنده‌یاد مسعود بختیاری، «غریاز» با صدای فرامرز بنی‌مهدی، «تاگ» با خوانندگی علی عالی، «قوطی بیگیر بنشون» با موسیقی کیومرث توکلی و شعر اسفندیار ساکنیان، «وابات» با صدای مازیار قاسمی، «زمان بی‌کرانه» با خوانندگی رحیم عدنانی، «نشمین» و «نازلو» با اجرای میلاد حیدری، «شاراز» با نوای رضا صالحی، «بارون» با خوانندگی کوهیار بختیاری، «خاک دهکرد» با صدای بهنام اشرفی، و اثری ماندگار چون «کرنا نوازی حیدر شاه» که شامل نواختن مقام‌های چهارمحال و بختیاری توسط زنده‌یاد حیدر شاه نادری با ساز کرنا است.

طراحی هنرمندانه این فلش مموری زیبا، در قالب ساز سرنا، توسط هنرمند بانوی استان، آرزو خاکسار حقانی، صورت گرفته است. ایشان در زمینه طراحی و صنایع دستی، از پیشگامان و چهره‌های درخشان استان به شمار می‌روند.

«مقوم‌دان» تنها برای مخاطبان بومی نیست؛ بلکه به منظور معرفی و شناساندن موسیقی اصیل و مقامی این استان، به تمامی حوزه‌های هنری سراسر کشور ارسال شده است. امید است که با این اقدام، موسیقی پرمایه این دیار در جای جای ایران عزیزمان طنین‌انداز شود و هنرمندان دیگر استان‌ها نیز با این گنجینه‌های ارزشمند موسیقایی آشنایی عمیق‌تری پیدا کنند.