  1. جامعه
  2. شهری
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۵۸

تخصیص ۳۰۳ میلیون دلار برای خرید ناوگان حمل و نقل عمومی

تخصیص ۳۰۳ میلیون دلار برای خرید ناوگان حمل و نقل عمومی

وزیر کشور از اختصاص بودجه ۳۰۳ میلیون دلاری برای خرید ناوگان حمل ونقل عمومی خبر داد.

به گزارش مهر و به نقل از روابط عمومی معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران، اسکندر مومنی، وزیر کشور گفت: در سال‌های گذشته ناوگان حمل و نقل عمومی کمتری تولید یا وارد شدند و ناوگان قبلی نیز به فرسودگی رسیدند. باید نگاه به حمل و نقل از نگاه خودرو محور به نگاه انسان محور تغییر کند؛ به جای جا به جایی خودرو باید شهروند را جا به جا و شرایطش را تسهیل کنیم. این یعنی باید در حمل و نقل عمومی یا مسیر دسترسی به مترو شرایط لازم را فراهم کنیم.

وزیر کشور تاکید کرد: حمل و نقل ریلی باید در اولویت اول قرار گیرد؛ هفته گذشته ۳۰۳ میلیون دلار از سوی دولت به خرید ناوگان تخصیص داده شد و ان‌شاءالله ۱۷۷۰ واگن به ناوگان کشور اضافه می‌شود و اولین بخش آن تا انتهای سال وارد خواهد شد. اما بخش عمده‌ای از ناوگان حمل و نقل تا پایان سال آینده وارد کشور می‌شود.

گفتنی است؛ از ۱۷۷۰ واگن متروی مورد اشاره وزیر کشور ۱۰۷۰ واگن سهم تهران است که قرار است به پایتخت افزوده شود.

کد خبر 6584789
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها