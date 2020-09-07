بهره برداری از ۲۰۰۰ ناوگان ریلی تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ محمد اسلامی در مراسم الحاق ۷۰ دستگاه انواع واگن بار، مسافری و لکوموتیو به شبکه ریلی کشور گفت: با الحاق دو هزار دستگاه انواع ناوگان ریلی به شبکه راه آهن کشور تا پایان سال، این سهم باز هم افزایش خواهد یافت.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سهم بالای جاده در جابجایی بار و مسافر، افزود: باید تلاش شود بخش ریلی با افزایش جذابیت‌ها برای مسافران و صاحبان بار، سهم بیشتری در حمل کالا و مسافر کشور پیدا کند.

وی با اشاره به جابه‌جایی ۲۲ میلیون تن بار در جاده‌های کشور از افزایش ۲ برابری سهم ریلی از بارگیری بنادر تا پایان مرداد ماه خبر داد و گفت: تا پایان مرداد امسال، میزان جابجایی بار از بنادر در حوزه ریلی ۲.۲ برابر بیشتر از همین بازه زمانی در سال گذشته شده و مسلماً به هدفگذاری صورت گرفته که ساخت و بهره‌برداری ۲۰۰۰ دستگاه ناوگان جدید ریلی است، می‌رسیم.

اسلامی افزود: امسال ساخت و بهره‌برداری از ۲۰۰۰ دستگاه ناوگان ریلی را هدف گذاری کردیم چراکه مطمئن هستیم با وجود بهره برداری از ۳۲۹ دستگاه ناوگان جدید ریلی در پنج ماه امسال و با توجه به شوق و اشتیاق واگن سازان و شرکت‌های حمل و نقل ریلی از نوسازی ناوگان، به این هدف خواهیم رسید چرا که پارسال ۷۷۸ دستگاه واگن و لکوموتیو ساخته شده بود و این نشان از جهش و رشد در این زمینه دارد.

وی اضافه کرد: امیدواریم با رفع مشکلات و موانع ناخواسته در حوزه‌هایی مانند تأمین نهاده‌هایی، چون فولاد و مشکلات بانکی که به زودی برطرف می‌شود در ماه‌های آینده شاهد تحویل تعداد بیشتر ناوگان ریلی باشیم و تا پایان سال بتوانیم ۲۰۰۰ دستگاه ناوگان ریلی جدید به خطوط راه‌آهن وارد کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه سفارش مکتوب برای ساخت بیش از ۸۰۰۰ دستگاه ناوگان جدید، خبری امیدوار کننده برای سازندگان لکوموتیو و اگن سازان است، گفت: برغم مزاحمت‌های همیشگی دشمنان، چرخ اقتصاد کشور می‌چرخد و با وجود آنکه آن‌ها می‌گویند اقتصاد ایران خوابیده و فلج شده است باید گفت که از اول شهریور تا روز گذشته، بیش از ۲۲ میلیون تن بار با بارنامه رسمی در جاده‌های کشور جابه‌جا شده است که این، نشان دهنده اقتصاد فعال است، چرا که نه تنها نشانه‌ای از رکود ندارد بلکه رشد را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

اسلامی افزود: سهم ریل از بار براساس آمار و اطلاعات به دست آمده از بنادر در مقایسه با سال گذشته ۲.۲ برابر رشد در پنج ماهه امسال داشته است و هر قدر راه‌آهن بیشتر خود را به مراکز بار و لجستیک نظیر کارخانجات و معادن متصل کند، مزیت بیشتری برای صاحبان بار داشته و می‌تواند سهم ریل را در حوزه باری افزایش دهد.

وی تصریح کرد: سال گذشته و قبل از شیوع ویروس کرونا در کشور، سهم ریل در حوزه مسافری نسبت به سال ۱۳۹۷، شش درصد رشد یافت و اگر به کرونا بر نمی‌خوردیم قطعاً سهم ریلی در حوزه باری و مسافری در سال جاری نیز افزایش نیز می‌یافت، اما معتقدیم که تا پایان امسال، سهم ریل از جابجایی بار تا حدود ۱۵ درصد افزایش می‌یابد چراکه پارسال تا قبل از شیوع ویروس کرونا به حدود ۱۳ درصد رسیده بود.

وزیر راه و شهرسازی افزود: صنعت ریلی امروز وابستگی‌هایش به صورت مستمر کاهش می‌یابد و خودکفایی آن از طریق ارتقای استانداردها بیشتر می‌شود و ایران نه فقط به عنوان بهره بردار، بلکه به عنوان صاحب فناوری و صنعت در حوزه ریلی شناخته می‌شود و به سمتی می‌رود که بتواند فراتر از جغرافیای خود بازار پیدا کند و تاکنون در ماه‌های گذشته گام‌های بلندی در این زمینه برداشته است.

قطع وابستگی به واردات هدف اصلی راه آهن

مدیرعامل شرکت راه آهن گفت: با موفقیت تست گرم چرخ منوبلوک قطار تا دو ماه آینده، وابستگی صد درصدی به واردات کاملاً برطرف خواهد شد.

سعید رسولی در مراسم الحاق پنجمین مرحله انواع ناوگان ریلی به شبکه حمل و نقل ریلی کشور که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد با اشاره به اینکه هدف اصلی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، قطع صد درصدی واردات انواع قطعات و تجهیزات ناوگان ریلی از خارج کشور است افزود: چرخ منوبلوک ساخت داخل که در شرکت‌های دانش بنیان ساخته شد پس از طی مراحل مختلف ساخت و آزمایش هم اکنون در محور جنوب کشور که محوری فنی و پیچیده است در حال طی مراحل تست گرم است و بزودی با موفقیت تست گرم این چرخ، از واردات این محصول راهبردی که پیشتر به طور کامل به خارج کشور وابسته بودیم بی نیاز خواهیم شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: همچنین در ماه مهر، هشت دستگاه واگن جدید برای نخستین بار با ترمز ملی به ناوگان حمل و نقل ریلی کشور ملحق خواهد شد و کشور در زمینه ترمز قطار نیز که پیشتر به خارج کشور نیازمند بود، خودکفا خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت کشور برای توسعه ناوگان ریلی گفت: درحالیکه امسال قرار است تا پایان سال، دو هزار دستگاه واگن ریلی باری، مسافری و لکوموتیو ساخته شود، برای ساخت هشت هزار و ۷۷ دستگاه انواع واگن سفارش مکتوب از سوی شرکت‌های داخلی وجود دارد و این شرکت‌ها می‌توانند برای تولید داخل، صادرات، واردات و ترانزیت بار و مسافر از این ظرفیت عظیم موجود در کشور استفاده کنند.

وی افزود: هم اکنون در سایت جهاد خودکفایی راه آهن چهار هزار قطعه تولید داخل یا قطعات نیازمند ساخت داخل مورد استفاده در صنعت ریلی وجود دارد و شرکت‌های دانش بنیان، صنعتگران و تولید کنندگان می‌توانند با مراجعه به این سایت، از مشخصات فنی این قطعات مطلع شده و برای ساخت قطعاتی که هنوز وارد می‌شود، با تولید کنندگان یا برای استفاده از قطعات ساخت داخل با سازندگان وارد مذاکره شوند.

وی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را یکی از همراهان اصلی صنعت ریلی برای نیل به خودکفایی در ساخت تجهیزات داخلی دانست و افزود: در شرایط سخت اقتصادی که شیوع کرونا هم به سختی کار افزوده است، قطع کامل وابستگی صنعت ریلی به خارج کشور را هدف گذاری کردیم و امیدواریم بزودی این خبر خوش را به مردم عزیز ایران بدهیم.

بهره برداری از ۷۰ دستگاه ناوگان ریلی جدید

لازم به ذکر است در پنجمین مرحله بهره برداری از واگن‌های مسافری، باری و لکوموتیو جدید در سال ۹۹ با حضور وزیر راه و مدیرعامل راه آهن ۷۰ دستگاه انواع ناوگان ریلی شامل ۵۹ واگن باری جدید، ۲ واگن مسافری جدید و ۹ لکوموتیو بازسازی و بهسازی شده در کارخانجات داخلی کشورمان به ناوگان ریلی کشور ملحق شد.

برای ساخت و بهسازی این ناوگان، ۷۳ میلیارد تومان اعتبار از محل آورده شرکت‌های بهره بردار و ظرفیت‌های قانون بودجه کشور و همچنین قانون رفع موانع تولید هزینه شده که ۲ میلیارد تومان آن برای بهسازی ناوگان لکوموتیو و بقیه برای ساخت واگن‌های مسافری و باری هزینه شده است.

گفتنی است؛ از ابتدای سال جاری در چهار مرحله جمعاً، ۲۵۹ دستگاه انواع ناوگان ریلی شاملی لکوموتیو و خودکشش، واگن باری لبه بلند و حمل مایعات خطرناک و واگن مسافری ساخت شرکت‌های داخلی به ناوگان ریلی کشور ملحق شده بود و با احتساب مرحله پنجم از ابتدای سال تاکنون ۳۲۹ دستگاه ناوگان حمل‌ونقل ریلی به مجموع ناوگان ریلی کشور افزوده شده است.

در مرحله نخست الحاق که فروردین امسال بود ۵۶ دستگاه، در مرحله دوم ۸۸ دستگاه، در مرحله سوم ۶۵ دستگاه، در مرحله چهارم ۵۰ دستگاه و در این مرحله ۷۰ دستگاه انواع ناوگان ریلی با اعتبار ۵۶۷ میلیارد تومان ساخته و به شبکه ریلی کشور اضافه شده‌اند.