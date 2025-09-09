به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی ظهر سه شنبه در گردهمایی مدیران مدارس استثنایی و مراکز جامع سنجش آموزش و پرورش استان کردستان که به مناسبت هفته وحدت و میلاد با سعادت پیامبر اکرم (ص) و با هدف بررسی برنامهها و چالشهای حوزه آموزش و پرورش استثنایی برگزار شد، آموزش و پرورش استثنایی را تخصصیترین، حساسترین و در عین حال انسانیترین بخش نظام آموزشی کشور توصیف کرد و گفت: این حوزه یکی از رسالتهای اصلی آموزش و پرورش در تحقق عدالت آموزشی و اجتماعی را بر عهده دارد.
وی با تأکید بر اینکه توسعه عدالت آموزشی فلسفه وجودی آموزش و پرورش است، افزود: ارائه خدمات آموزشی، پرورشی و توانبخشی به دانشآموزان با نیازهای ویژه، نه تنها اقدامی در مسیر برابرسازی فرصتها، بلکه خدمتی بزرگ و معنوی به قشر فراموششدهای از جامعه است.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به تلاشها و ایثار بیوقفه معلمان و کارکنان حوزه استثنایی، از آنان بهعنوان مجاهدان خط مقدم عدالت آموزشی یاد کرد و گفت: صبر، تحمل و تخصص شاغلین این حوزه، چراغ امید را در دل خانوادههای دارای فرزند با نیاز ویژه روشن نگه داشته است.
حسینی همچنین با اشاره به موفقیتهای دانشآموزان استثنایی در عرصههای فرهنگی و ورزشی، بر ضرورت کارآمدسازی برنامهها و کیفیتبخشی مستمر به فعالیتهای آموزشی و پرورشی در این حوزه تأکید کرد و گفت: تقویت زیرساختها و فراهم کردن امکانات ویژه، باید در اولویت قرار گیرد.
حسینی آموزش و پرورش استثنایی را نهتنها یک وظیفه اداری، بلکه رسالتی انسانی و اخلاقی توصیف کرد و اظهار کرد: این مجموعه مأمور به توانمندسازی، کشف استعداد و ایجاد فرصتهای برابر برای کودکانی است که نیازمند حمایتهای خاص هستند.
وی در پایان، با اشاره به اینکه عدالت آموزشی، مهمترین بُعد از عدالت اجتماعی است، خواستار تعامل و همکاری نهادهای مختلف برای تحقق این مهم شد و تصریح کرد: تنها با مشارکت جدی همه بخشهای جامعه، میتوان شرایطی عادلانه و باثبات برای رشد و شکوفایی دانشآموزان با نیازهای ویژه فراهم کرد.
گفتنی است؛ در ادامه این گردهمایی، نمایندگان مدیران مدارس و مراکز استثنایی استان به بیان دیدگاهها، دغدغهها و مشکلات موجود پرداختند و از راهکارهای ارائه شده و قول مساعدت مدیرکل آموزش و پرورش بهرهمند شدند.
