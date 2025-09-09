  1. استانها
ارائه خدمات آموزشی به دانش‌آموزان با نیازهای ویژه خدمتی معنوی است

سنندج- مدیرکل آموزش و پرورش کردستان گفت: ارائه خدمات آموزشی، پرورشی و توانبخشی به دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، نه تنها اقدامی در مسیر برابرسازی فرصت‌ها، بلکه خدمتی معنوی به این قشر است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی ظهر سه شنبه در گردهمایی مدیران مدارس استثنایی و مراکز جامع سنجش آموزش و پرورش استان کردستان که به مناسبت هفته وحدت و میلاد با سعادت پیامبر اکرم (ص) و با هدف بررسی برنامه‌ها و چالش‌های حوزه آموزش و پرورش استثنایی برگزار شد، آموزش و پرورش استثنایی را تخصصی‌ترین، حساس‌ترین و در عین حال انسانی‌ترین بخش نظام آموزشی کشور توصیف کرد و گفت: این حوزه یکی از رسالت‌های اصلی آموزش و پرورش در تحقق عدالت آموزشی و اجتماعی را بر عهده دارد.

وی با تأکید بر اینکه توسعه عدالت آموزشی فلسفه وجودی آموزش و پرورش است، افزود: ارائه خدمات آموزشی، پرورشی و توانبخشی به دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، نه تنها اقدامی در مسیر برابرسازی فرصت‌ها، بلکه خدمتی بزرگ و معنوی به قشر فراموش‌شده‌ای از جامعه است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به تلاش‌ها و ایثار بی‌وقفه معلمان و کارکنان حوزه استثنایی، از آنان به‌عنوان مجاهدان خط مقدم عدالت آموزشی یاد کرد و گفت: صبر، تحمل و تخصص شاغلین این حوزه، چراغ امید را در دل خانواده‌های دارای فرزند با نیاز ویژه روشن نگه داشته است.

حسینی همچنین با اشاره به موفقیت‌های دانش‌آموزان استثنایی در عرصه‌های فرهنگی و ورزشی، بر ضرورت کارآمدسازی برنامه‌ها و کیفیت‌بخشی مستمر به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی در این حوزه تأکید کرد و گفت: تقویت زیرساخت‌ها و فراهم کردن امکانات ویژه، باید در اولویت قرار گیرد.

حسینی آموزش و پرورش استثنایی را نه‌تنها یک وظیفه اداری، بلکه رسالتی انسانی و اخلاقی توصیف کرد و اظهار کرد: این مجموعه مأمور به توانمندسازی، کشف استعداد و ایجاد فرصت‌های برابر برای کودکانی است که نیازمند حمایت‌های خاص هستند.

وی در پایان، با اشاره به اینکه عدالت آموزشی، مهم‌ترین بُعد از عدالت اجتماعی است، خواستار تعامل و همکاری نهادهای مختلف برای تحقق این مهم شد و تصریح کرد: تنها با مشارکت جدی همه بخش‌های جامعه، می‌توان شرایطی عادلانه و باثبات برای رشد و شکوفایی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه فراهم کرد.

گفتنی است؛ در ادامه این گردهمایی، نمایندگان مدیران مدارس و مراکز استثنایی استان به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مشکلات موجود پرداختند و از راهکارهای ارائه شده و قول مساعدت مدیرکل آموزش و پرورش بهره‌مند شدند.

