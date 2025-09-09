تحقق عدالت آموزشی نیازمند سه عنصر «محتوا، فضا و نیروی انسانی» است

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال خانی ظهر سه شنبه در گردهمایی مدیران مدارس و مراکز جامع سنجش استان، با اشاره به نقش محوری آموزش و پرورش استثنایی در تحقق عدالت آموزشی، بر لزوم تقویت زیرساختها، ارتقا نیروی انسانی و مشارکت جدی نهادهای همکار در حمایت از دانشآموزان با نیازهای ویژه تأکید کرد.
وی با تبریک هفته وحدت و میلاد حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص)، با اشاره به اهمیت عدالت آموزشی در نظام تعلیم و تربیت، گفت: تحقق عدالت آموزشی و محتوایی تنها با تمرکز همزمان بر سه عنصر کلیدی «محتوا، فضا و نیروی انسانی» ممکن است.
وی با اشاره به اینکه شایستگی و صلاحیتهای حرفهای مدیران نقش تعیینکنندهای در موفقیت مدارس و مراکز استثنایی دارد، تصریح کرد: توسعه حرفهای مدیران بهویژه در مدارس ویژه و مراکز سنجش، گام نخست در بهبود عملکرد این مراکز و ارتقا کیفیت آموزش برای دانشآموزان با نیازهای ویژه است.
مدارس استثنایی عرصه تحقق معجزههای تربیتی
رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان با اشاره به شعار «هر تفاوت، یک فرصت»، این نگاه را مبنای توسعه عدالت آموزشی دانست و تأکید کرد: مدارس استثنایی جایی هستند که معجزه تربیت اتفاق میافتد و دانشآموزانی که در جامعه از فرصتهای برابر برخوردار نیستند، در این محیطها علاوه بر آموزش رسمی، مهارتهای زندگی و شخصیت اجتماعی را فرا میگیرند.
خانی در ادامه با تأکید بر مأموریتهای اصلی آموزش و پرورش استثنایی، به اقامه نماز، تشکیل شورای نماز، ترویج فرهنگ قرآنی و اجرای طرحهای ملی مانند «میدان پویا» اشاره کرد و افزود: ارتقای سلامت جسمی، ایجاد نشاط اجتماعی، ساماندهی فضاها و اجرای مانورهای آموزشی از جمله اقدامات مهمی است که باید در دستور کار مدیران قرار گیرد.
وی با تأکید بر نقش خیرین در توسعه مدارس استثنایی، گفت: همراهی خیرین در تأمین فضا، تجهیزات و حمایتهای مالی میتواند گرههای زیادی را از مشکلات این حوزه باز کند.
آموزش و پرورش استثنایی بدون نگاه صرف اداری قابل تحقق نیست
رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان با تأکید بر اینکه نمیتوان تنها با ساختار آموزش رسمی به نیازهای این حوزه پاسخ داد، اظهار کرد: مدیران باید با شاخصها، برنامهها و سیاستهای آموزش و پرورش استثنایی آشنا باشند و با بهرهگیری از ظرفیتهایی همچون شورای معلمان و انجمن اولیا و مربیان، در جهت ارتقای خدمات آموزشی و توانبخشی گام بردارند.
وی همچنین خواستار ورود جدی نهادهای همپوشان به حمایت از دانشآموزان با نیازهای ویژه شد و افزود: برای نمونه شهرداریها میتوانند با تخصیص اعتباری ویژه برای ایاب و ذهاب رایگان این دانشآموزان، نقش مؤثری در کاهش آمار بازماندگان از تحصیل ایفا کنند.
خانی وضعیت فضاهای آموزشی را از چالشهای جدی آموزش و پرورش استثنایی استان برشمرد و اظهار کرد: از سال ۱۳۷۸ تاکنون، تنها یک ساختمان جدید به مجموعه مدارس استثنایی استان اضافه شده و بسیاری از مدارس در شرایط فیزیکی نامطلوبی قرار دارند که نیازمند رسیدگی فوری هستند.
وی در پایان با اشاره به تخصصی بودن فعالیتها در این حوزه، گفت: آموزش و پرورش استثنایی نیازمند تحول جدی در سه محور زیرساخت، تجهیزات و نیروی انسانی است و تا زمانی که این سه ضلع به صورت همافزا تقویت نشوند، نمیتوان به عدالت آموزشی واقعی برای دانشآموزان با نیازهای ویژه دست یافت.
گفتنی است؛ در بخش پایانی این گردهمایی، کارشناسان حوزه استثنایی به ارائه مباحث تخصصی پرداختند و نماینده مدیران مدارس نیز به طرح چالشها و مشکلات موجود پرداخته و راهکارهای عملی با رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان مورد بررسی قرار گرفت.
