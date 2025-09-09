توجه به ظرفیت های انسانی و طبیعی،گلستان را به قطب اقتصادی تبدیل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید کاظم نور مفیدی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری گلستان که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد با اشاره به وضعیت کنونی اقتصادی استان، از پیگیری‌های جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جهت رفع موانع حقوقی و اقتصادی گلستان قدردانی کرد و گفت: با توجه به شرایط ویژه اقتصادی استان، حضور رئیس قوه قضائیه در استان گلستان امیدها را برای رفع مشکلات و تسهیل سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر کرده است.

وی افزود: گلستان در گذشته یکی از قطب‌های اقتصادی کشور بود و با تولید محصولات استراتژیکی همچون پنبه، به عنوان یکی از استان‌های پیشرفته اقتصادی شناخته می‌شد، اما در حال حاضر به دلیل برخی محدودیت‌ها و چالش‌ها، این استان به یکی از استان‌های محروم کشور تبدیل شده است. با این حال، به دلیل ظرفیت‌های انسانی و منابع طبیعی غنی، می‌توانیم بار دیگر شاهد رونق اقتصادی در استان باشیم.

نماینده ولی فقیه در گلستان در ادامه به همدلی و انسجام اقوام مختلف استان اشاره کرد و گفت: یکی از ویژگی‌های بارز استان گلستان همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام مختلف است. این وحدت نه تنها در دوران دفاع مقدس، بلکه امروز نیز در مواجهه با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی می‌تواند عامل اصلی برای رشد و شکوفایی استان باشد.

وی همچنین به نقش اساسی کشاورزی در اقتصاد استان اشاره کرد و گفت: کشاورزی ستون فقرات اقتصاد گلستان است و کشاورزان استان با جان و دل به زمین‌های خود رسیدگی می‌کنند. در این شرایط، لازم است که قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی با همدلی و هماهنگی بیشتر، مشکلات حقوقی و اقتصادی استان را حل کنند.

نور مفیدی با بیان اینکه اقدامات قضائی در راستای حل مشکلات مردم بسیار تأثیرگذار بوده است، به ویژه در زمینه ایجاد میزهای خدمت در مساجد گفت: این ابتکار ارزشمند موجب شده است که مردم بدون واسطه، مشکلات خود را با قضات در میان بگذارند. این اقدام نه تنها به حل سریع‌تر مشکلات کمک کرده، بلکه اعتماد عمومی به دستگاه قضائی را نیز افزایش داده است.

نماینده ولی فقیه گلستان در ادامه با اشاره به پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری، به ویژه در صنعت پتروشیمی، گفت: یکی از پروژه‌های مهم استان، پتروشیمی است که حدود ۹۰ هزار نفر از کارکنان دولت در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند. آن‌ها به شدت به دنبال رفع مشکلات تأمین گاز و تخفیف‌های مالی هستند و انتظار داریم که این مسائل در نشست‌های مشترک قوای سه‌گانه به سرعت حل و فصل شود.

نور مفیدی در ادامه تأکید کرد: اقدامات ریاست قوه قضائیه در استان، به ویژه پیگیری‌های مستمر و دلسوزانه ایشان، موجب بازسازی اعتماد در بین مردم و فعالان اقتصادی شده است. این اقدامات نشان‌دهنده اراده قوی برای رفع موانع قانونی و حمایتی از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است که می‌تواند در نهایت به رونق اقتصادی گلستان کمک کند.

وی همچنین با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، یادآور شد: مقام معظم رهبری همواره بر لزوم ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی در تمامی نقاط کشور تأکید دارند. انتظار داریم که قوه قضائیه به طور مستمر و در تمام نقاط کشور، همان‌طور که در استان گلستان عمل کرده است، به مسائل مردم رسیدگی کند و از هرگونه ظلم و بی‌عدالتی جلوگیری کند.

نور مفیدی گفت: امیدواریم که تلاش‌های قوه قضائیه در استان ادامه یابد و این روند به حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم کمک کند. با توجه به ظرفیت‌های عظیم انسانی و طبیعی گلستان، اگر همت جمعی وجود داشته باشد، این استان می‌تواند به سرعت به یکی از قطب‌های اقتصادی کشور تبدیل شود.