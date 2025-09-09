رفع مشکلات زیرساختی و لجستیکی کلید توسعه صنعت و اشتغال در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نورانی، ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری به تبیین چالش‌ها و فرصت‌های توسعه اقتصادی استان پرداخت و بر لزوم رفع موانع زیرساختی برای تسریع در روند رشد صنعتی و اشتغال‌زایی تاکید کرد.

وی در این نشست که با حضور ریاست قوه قضائیه، دادستان کل کشور و نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد، ضمن تبریک میلاد حضرت ختمی مرتبت و امام صادق (ع)، به وضعیت اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: گلستان با جمعیتی حدود ۲ تا ۳ دهم درصد از جمعیت کل کشور، سهمی بیشتر از این مقدار در اقتصاد دارد. این نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالقوه استان است که به دلیل عدم بهره‌برداری مناسب از منابع طبیعی و انسانی، به رشد مورد انتظار نرسیده است.

وی با بیان اینکه استان گلستان از پتانسیل‌های بالایی در حوزه کشاورزی و صنعت دریا محور برخوردار است، افزود: برخی محصولات استراتژیک این استان همچون پنبه و خاویار به رغم مزیت‌های ویژه‌ای که دارند، به خارج از استان منتقل می‌شوند. علاوه بر این، استان با مشکل بزرگ فقدان بندر فعال مواجه است؛ در حالی که سواحل طولانی خزر و خلیج گرگان از ظرفیت‌های بی‌بدیلی برای توسعه تجارت دریایی برخوردارند.

نورانی همچنین به چالش‌های زیرساختی در بخش برق و صنعت اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات عمده در جذب سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی، کمبود ظرفیت در خطوط انتقال برق است. به عنوان نمونه، یک واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری ۱۵ میلیون دلار به دلیل محدودیت‌های موجود در شبکه برق استان، قادر به بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های خود نیست. رفع این مشکل می‌تواند منجر به ایجاد حدود ۷۰۰ شغل جدید شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان با اشاره به اقدامات اخیر برای جذب سرمایه‌گذاری افزود: در ۹ ماه گذشته، بیش از ۲۰ مقام عالی‌رتبه و وزرا به استان سفر کرده‌اند و بیش از ۱۵ نشست تخصصی برای جذب سرمایه‌گذار برگزار شده است. در نتیجه این نشست‌ها، سرمایه‌گذاری‌های مهمی به ارزش ۶۱۵ میلیارد تومان و ایجاد ۲۷ واحد صنعتی جدید در استان به ثمر نشسته است.

وی همکاری دستگاه قضائی و اجرایی استان را عامل اصلی افزایش درآمدهای مالیاتی و تسهیل روند توسعه صنعتی دانست و اظهار کرد: در سال‌های اخیر، همراهی دستگاه قضائی با دستگاه‌های اجرایی موجب افزایش درآمدهای مالیاتی استان از سه هزار به پنج هزار میلیارد تومان شده است. این همکاری مستمر، زمینه‌ساز اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران و تسریع در فرآیندهای اجرایی بوده است.

نورانی همچنین به بحران‌های اقلیمی و تأثیرات خشکسالی بر منابع آبی استان اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌های اساسی توسعه در گلستان، کمبود منابع آبی است که باید در برنامه‌ریزی‌های ملی و استانی لحاظ شود. بدون رفع این معضل، استفاده بهینه از ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی استان غیرممکن خواهد بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان تاکید کرد: با رفع مشکلات زیرساختی، بویژه در بخش لجستیک و برق، توسعه صنعت و اشتغال در استان سرعت خواهد گرفت و استان گلستان می‌تواند به جایگاه واقعی خود در سطح ملی دست یابد.