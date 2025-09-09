به گزارش خبرنگار مهر، حکیم آق‌ارکاکلی، ظهر سه شنبه در نشست شورای اداری استان که با حضور حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، برگزار شد، به ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی استان اشاره کرد و گفت: استان گلستان همواره به عنوان نماد وحدت و همبستگی میان شیعه و سنی شناخته شده است. این وحدت حاصل تلاش‌های مستمر مقام معظم رهبری، نماینده ولی فقیه در استان و مسئولان استانی است.

وی در ادامه افزود: استان گلستان به دلیل برخورداری از منابع طبیعی غنی، زمین‌های مستعد کشاورزی و نیروی انسانی ماهر، پتانسیل بالایی برای توسعه اقتصادی دارد. اما به دلیل موانع و محدودیت‌های ساختاری، نتواسته‌ایم از این ظرفیت‌ها به صورت مطلوب بهره‌برداری کنیم. امروز، تنها از طریق تعامل و هماهنگی میان دولت، قوه قضائیه و مجلس می‌توان این موانع را رفع و زمینه رشد و توسعه پایدار استان را فراهم کرد.

دبیر مجمع نمایندگان گلستان اظهار کرد: حضور رئیس قوه قضائیه در استان فرصتی برای طرح مشکلات مردم و فعالان اقتصادی است. هماهنگی و هم‌افزایی بین قوای کشور، به ویژه قوه قضائیه و مجلس، می‌تواند بستر مناسبی برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در استان فراهم کند.

وی گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات استان گلستان، عدم هماهنگی میان کشاورزان و منابع طبیعی است که باید در چارچوب قانون و با تعامل سازنده حل شود. همچنین، تقویت زیرساخت‌های انرژی و فراهم کردن امکانات لازم برای جذب سرمایه‌گذاری، از الزامات توسعه صنعتی و تولید در استان است.

آق‌ارکاکلی با اشاره به آمار مرکز مطالعات اقتصادی مجلس مبنی بر اینکه گلستان دومین استان امن برای سرمایه‌گذاری در کشور است، اظهار کرد: این ظرفیت باید به درستی به سرمایه‌گذاران معرفی شود. برای استفاده از این پتانسیل، همکاری همه جانبه دستگاه‌های اجرایی، شفافیت در روندهای اداری و رفع محدودیت‌ها امری ضروری است.

دبیر مجمع نمایندگان گلستان افزود: امنیت سرمایه، مهم‌ترین مطالبه سرمایه‌گذاران است. فعالیت‌های اقتصادی تنها در فضای امن و قانون‌مند رونق می‌یابد و این امر مستلزم همراهی مجلس و دستگاه قضائی است تا ضمن حمایت از سرمایه‌گذاران، حقوق مردم و منابع ملی نیز حفظ شود.

وی در ادامه ضمن قدردانی از تلاش‌های فعالان اقتصادی، مدیران اجرایی و نیروهای حافظ امنیت کشور، تأکید کرد: برای توسعه و رونق استان، باید از منابع انسانی و طبیعی به بهترین شکل بهره‌برداری کنیم. رفع موانع و محدودیت‌ها تنها با همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و قوای مختلف امکان‌پذیر است. امیدواریم با حمایت‌های لازم، گلستان بتواند نقش مؤثری در رشد اقتصادی کشور ایفا کند و مردم استان از رفاه بیشتری برخوردار شوند.