۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۴

توسعه پایدار گلستان نیازمند بهره‌برداری از ظرفیت‌های طبیعی و انسانی

گرگان-دبیر مجمع نمایندگان استان گلستان، بر لزوم رفع موانع اقتصادی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های طبیعی و انسانی استان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حکیم آق‌ارکاکلی، ظهر سه شنبه در نشست شورای اداری استان که با حضور حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، برگزار شد، به ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی استان اشاره کرد و گفت: استان گلستان همواره به عنوان نماد وحدت و همبستگی میان شیعه و سنی شناخته شده است. این وحدت حاصل تلاش‌های مستمر مقام معظم رهبری، نماینده ولی فقیه در استان و مسئولان استانی است.

وی در ادامه افزود: استان گلستان به دلیل برخورداری از منابع طبیعی غنی، زمین‌های مستعد کشاورزی و نیروی انسانی ماهر، پتانسیل بالایی برای توسعه اقتصادی دارد. اما به دلیل موانع و محدودیت‌های ساختاری، نتواسته‌ایم از این ظرفیت‌ها به صورت مطلوب بهره‌برداری کنیم. امروز، تنها از طریق تعامل و هماهنگی میان دولت، قوه قضائیه و مجلس می‌توان این موانع را رفع و زمینه رشد و توسعه پایدار استان را فراهم کرد.

دبیر مجمع نمایندگان گلستان اظهار کرد: حضور رئیس قوه قضائیه در استان فرصتی برای طرح مشکلات مردم و فعالان اقتصادی است. هماهنگی و هم‌افزایی بین قوای کشور، به ویژه قوه قضائیه و مجلس، می‌تواند بستر مناسبی برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در استان فراهم کند.

وی گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات استان گلستان، عدم هماهنگی میان کشاورزان و منابع طبیعی است که باید در چارچوب قانون و با تعامل سازنده حل شود. همچنین، تقویت زیرساخت‌های انرژی و فراهم کردن امکانات لازم برای جذب سرمایه‌گذاری، از الزامات توسعه صنعتی و تولید در استان است.

آق‌ارکاکلی با اشاره به آمار مرکز مطالعات اقتصادی مجلس مبنی بر اینکه گلستان دومین استان امن برای سرمایه‌گذاری در کشور است، اظهار کرد: این ظرفیت باید به درستی به سرمایه‌گذاران معرفی شود. برای استفاده از این پتانسیل، همکاری همه جانبه دستگاه‌های اجرایی، شفافیت در روندهای اداری و رفع محدودیت‌ها امری ضروری است.

دبیر مجمع نمایندگان گلستان افزود: امنیت سرمایه، مهم‌ترین مطالبه سرمایه‌گذاران است. فعالیت‌های اقتصادی تنها در فضای امن و قانون‌مند رونق می‌یابد و این امر مستلزم همراهی مجلس و دستگاه قضائی است تا ضمن حمایت از سرمایه‌گذاران، حقوق مردم و منابع ملی نیز حفظ شود.

وی در ادامه ضمن قدردانی از تلاش‌های فعالان اقتصادی، مدیران اجرایی و نیروهای حافظ امنیت کشور، تأکید کرد: برای توسعه و رونق استان، باید از منابع انسانی و طبیعی به بهترین شکل بهره‌برداری کنیم. رفع موانع و محدودیت‌ها تنها با همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و قوای مختلف امکان‌پذیر است. امیدواریم با حمایت‌های لازم، گلستان بتواند نقش مؤثری در رشد اقتصادی کشور ایفا کند و مردم استان از رفاه بیشتری برخوردار شوند.

