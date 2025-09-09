رفع موانع حقوقی و قضائی در استان گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی، ظهر سه شنبه در شورای اداری گلستان که با حضور حجتالاسلام محسنی اژهای برگزار شد، از پیگیریهای قضائی و دستورالعملهای رئیس قوه قضائیه در حل مشکلات حقوقی استان خبر داد و گفت: با تدابیر و دستورات رئیس قوه قضائیه، بسیاری از مشکلات طولانیمدت استان، که حتی برخی از آنها به عنوان کلاف سردرگم شناخته میشد، اکنون به مرحله اجرا رسیده و راهحلهای مشخصی برای آنها ارائه شده است.
وی ادامه داد: دستورات رئیس قوه قضائیه باعث رفع موانع حقوقی در بسیاری از واحدهای تولیدی، پروژههای شهری و مساجد شده است و هماکنون بسیاری از این پروژهها وارد فاز اجرایی شدهاند. ۸۰ درصد از این اقدامات از طریق حضور میدانی و ارتباط مستقیم با دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی انجام شده است و ما ترجیح دادهایم که به جای نشستن پشت میز، در کنار مردم و فعالان اقتصادی حضور پیدا کنیم.
آسیابی به احیای واحدهای تولیدی ورشکسته در استان اشاره کرد و افزود: سال گذشته، ۳۲ واحد تولیدی در استان یا به طور کامل احیا شدند یا از ورشکستگی نجات پیدا کردند. این اقدامات علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی جدید، موجب افزایش اعتماد سرمایهگذاران به استان و جذب سرمایههای جدید شد.
رئیس کل دادگستری گلستان اظهار کرد: با ایجاد امنیت قضائی و همکاری مستمر با مسئولان استانی مانند نماینده ولی فقیه، استاندار و دیگر دستگاههای اجرایی، گلستان به یکی از استانهای امن و جذاب برای سرمایهگذاری تبدیل شده است. نمونه بارز این تغییرات، جذب ۲۲ میلیون دلار سرمایهگذاری در یکی از پروژههای بزرگ صنعتی استان است.
وی در ادامه گفت: همدلی و همکاری سه قوم اصلی استان و هماهنگی میان مسئولان اجرایی و قضائی، باعث شده است که هیچ مشکلی در مسیر سرمایهگذاری و توسعه صنعتی استان باقی نماند. اکنون دادگستری استان گلستان به عنوان پناهگاهی امن برای سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی عمل میکند و تمامی اقدامات در راستای حمایت از تولید و اشتغال انجام میشود.
آسیابی تأکید کرد: حمایت قضائی از سرمایهگذاران نه تنها به رونق اقتصادی کمک کرده، بلکه موجب افزایش اعتماد عمومی به استان نیز شده است. با پیگیریهای مستمر، امروز بسیاری از مشکلاتی که سالها حل نشده بودند، در حال برطرف شدن هستند و مسیر فعالیت سالم و قانونی واحدهای تولیدی به راحتی هموار شده است.
رئیس کل دادگستری استان گلستان اظهار کرد: با تدابیر قوه قضائیه، امروز گلستان از یک استان با محدودیتها و موانع فراوان به یک استان آماده برای سرمایهگذاری و توسعه صنعتی تبدیل شده است. امیدواریم این روند ادامه یابد و تمامی ظرفیتهای انسانی و اقتصادی استان به بهترین نحو بهرهبرداری شوند.
وی تأکید کرد: این دستاوردها مرهون همکاری و همافزایی میان قوای قضائیه، اجرایی و مقننه و همچنین تلاشهای مستمر مسئولان استانی و سرمایهگذاران است.
نظر شما