به گزارش خبرنگار مهر، امیریوسفی، ظهر سه شنبه در نشست شورای اداری گلستان که با حضور رئیس قوه قضائیه و نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد، بر اهمیت همدلی و هم‌افزایی در این استان تأکید کرد.

یوسفی با اشاره به الگوی وحدت میان شیعه و سنی در استان گلستان گفت: این استان به عنوان نماد همبستگی و همدلی در کشور شناخته می‌شود و این وحدت نتیجه تلاش‌های مخلصانه و دلسوزانه مقام معظم رهبری، نماینده ولی فقیه در استان و مسئولان استانی است.

وی سپس به تشریح مشکلات اقتصادی استان پرداخت و افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم‌های موجود، استان گلستان نیازمند حمایت‌های ویژه در حوزه‌های مختلف است. در این راستا، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، مشکلات ناشی از ناترازی انرژی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی همچون برق، آب و گاز است. افزایش تعرفه‌های انرژی به ویژه برای واحدهای تولیدی و صنعتی، تأثیرات منفی زیادی بر توان رقابتی تولیدکنندگان استان گذاشته است.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گلستان ادامه داد: در حال حاضر، برخی واحدهای تولیدی تنها قادر به فعالیت کمتر از ۱۰ روز در ماه هستند و این امر به دلیل هزینه‌های سرسام‌آور انرژی، به ویژه افزایش چهار برابری تعرفه برق، فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد کرده است. این شرایط نه تنها باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالا می‌شود، بلکه بر صادرات نیز تأثیر منفی گذاشته است.

یوسفی همچنین به مشکلات سامانه‌های متعدد دولتی و پیچیدگی‌های اداری اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مشکلات بزرگ برای فعالان اقتصادی، پیچیدگی‌های اداری و تنوع سامانه‌های دولتی است. به جای اینکه این سامانه‌ها به تسهیل امور کمک کنند، به یک مانع بزرگ تبدیل شده‌اند.

وی در خصوص وضعیت کشاورزی استان گلستان نیز اظهار کرد: استان گلستان یکی از تأمین‌کنندگان اصلی امنیت غذایی کشور است. اما قیمت‌های دستوری برای کالاهای اساسی مانند گندم، جو و گوشت مرغ موجب کاهش درآمد کشاورزان شده و باعث ایجاد زیان‌های قابل توجه برای آنان می‌شود. این روند نه تنها انگیزه کشاورزان را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند آسیب‌های جدی به امنیت غذایی کشور وارد کند.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گلستان همچنین بر لزوم اصلاح قوانین و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان تأکید کرد و افزود: برای تحقق جهش تولید، نیاز به اصلاح قوانین و حمایت‌های بیشتری داریم. تخصیص سهمیه نهاده‌های وارداتی به‌صورت استانی و تخصیص خطوط اعتباری ویژه برای تأمین سرمایه در گردش، می‌تواند نقش مهمی در تحقق اهداف اقتصادی استان و کشور ایفا کند.

یوسفی همچنین از راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری در استان گلستان خبر داد و گفت: راه‌اندازی منطقه آزاد در استان، می‌تواند نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی ایفا کند. اما برای بهره‌برداری حداکثری از این ظرفیت، لازم است که دستگاه‌های مختلف به‌ویژه در بخش‌های قضائی و اجرایی همکاری بیشتری داشته باشند و به قانون ماده ۶۵ تمکین کنند.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گلستان با اشاره به شرایط اقتصادی دشوار کشور و مشکلات جنگ اقتصادی، تأکید کرد: اولویت اصلی در حال حاضر رفع مشکلات انرژی، اصلاح رویه‌های سامانه‌ای و تغییر قیمت‌های دستوری است. همه بخش‌ها باید با همدلی و همکاری برای رفع این مشکلات و ایجاد شرایط مطلوب برای رونق تولید و تأمین امنیت غذایی کشور تلاش کنند.