https://mehrnews.com/x38YCn ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۱ کد خبر 6584980 استانها گلستان استانها گلستان ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۱ دستور جدی رئیس قوه قضاییه در مورد سقط غیرقانونی گرگان - در این فیلم دستور جدی حجتالاسلام محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه در مورد سقط غیرقانونی را مشاهده میکنید. دریافت 4 MB کد خبر 6584980 کپی شد مطالب مرتبط بررسی میدانی رئیس قوه قضاییه از یک پرونده ۱۲۹ میلیاردی بررسی تخصصی یک پرونده کلاهبرداری توسط رئیس قوه قضاییه رئیس قوه قضائیه: وحدت مسئولان زمینهساز توسعه پایدار گلستان است توجه به ظرفیت های انسانی و طبیعی،گلستان را به قطب اقتصادی تبدیل می کند رفع موانع حقوقی و قضائی در استان گلستان برچسبها قوه قضاییه گرگان غلامحسین محسنی اژهای
نظر شما