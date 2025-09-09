به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی تیموری امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر قدرت‌نمایی، نزاع و درگیری و مزاحمت برای شهروندان توسط دو نفر اراذل‌واوباش در سطح شهرستان رومشکان، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی به محل مربوطه اعزام و بلافاصله دو نفر اراذل‌واوباش را که برای مردم مزاحمت ایجاد کرده بودند را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی رومشکان با بیان این که متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند، تصریح کرد: امنیت و آرامش مردم خط‌قرمز پلیس است و هرکس به هر طریقی بخواهد آن را خدشه‌دار کند با برخورد قاطع و قانونی پلیس روبه‌رو خواهد شد.