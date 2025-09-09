به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی اشراف اطلاعاتی مأموران مبنی بر یک فقره کلاهبرداری در پوشش فعالیت‌های ساختمانی توسط یک نفر در خرم‌آباد، بررسی موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۳ این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه توسط پلیس مشخص شد فرد کلاهبردار با ترفند متقلبانه و سوءاستفاده از اعتماد شهروندان، اقدام به خرید املاک و پروژه‌ای ساختمانی با صدور چک‌های فاقد اعتبار کرده و مبلغ بیش از ۲۰ میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده است.

فرمانده انتظامی لرستان، گفت: متهم با اشراف اطلاعاتی و هماهنگی قضائی طی عملیاتی ضربتی دستگیر و در تحقیقات پلیس به جرم خود اعتراف و ۲۰ میلیارد ریال کلاهبرداری از وی کشف شد.

سردار هاشمی فر، تصریح کرد: شهروندان در معاملات خود به‌طورجدی مراقبت و مواظب افراد کلاهبردار باشند و در صورت مواجهه با این‌گونه موارد از طریق تلفن ۱۱۰ پلیس را در جریان قرار دهند.