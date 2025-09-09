عامل توزیع و انتقال مواد مخدر در چنگال پلیس مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی ظهر سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: در پی اقدامات فنی و اشراف اطلاعاتی و پشتیبانی عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و همچنین پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی بر روی یک شبکه تهیه و توزیع مواد مخدر، مشخص شد فردی با هویت معلوم با یک خودرو سواری قصد حمل و جابه جایی مقادیری مواد مخدر از استان همجوار به شهر مراغه را دارد.

سرهنگ توحید فارسی افزود: ماموران انتظامی این فرماندهی با اشراف اطلاعاتی ضمن شناسایی و توقیف خودرو متهم در بازرسی از خودرو از آن مقدار یک کیلو و۱۵۳ گرم مواد مخدرشیشه کشف و خودرو را به مقر انتظامی منتقل و متهم را نیز پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی کردند.

فرمانده انتظامی مراغه در پایان با بیان اینکه سوداگر مرگ این بار نیز با هوشیاری پلیس از رسیدن به مقاصد شوم خود بازماند، به نقش مشارکت و همکاری مردم در دستگیری سوداگران مرگ اشاره کرد و از شهروندان خواست در صورت کسب هرگونه اخبار و اطلاعات در این زمینه مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی اعلام کنند.