کشف ۶۷ کیلو مواد مخدر در دماوند؛ زنگ خطر تغییر مسیر قاچاقچیان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی ملکی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران از کشف بیش از ۶۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر و دستگیری یک سوداگر مرگ در دماوند خبر داد.

ملکی در ادامه اظهار داشت: در راستای تداوم اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و در پی دریافت اخباری مبنی بر فعالیت یک سوداگر مرگ در زمینه توزیع مواد مخدر، شناسایی و دستگیری وی در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با هماهنگی قضائی و انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق به شناسایی مخفیگاه متهم در یک ویلا شدند و در بازرسی از محل، ۶۷ کیلو و ۸۴۰ گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی دماوند خاطرنشان کرد: متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مقر پلیس منتقل شد.

ملکی در پایان با تأکید بر همکاری و تعامل مداوم مردم با پلیس، از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات در خصوص فعالیت توزیع‌کنندگان مواد مخدر را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به اطلاع پلیس برسانند.