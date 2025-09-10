حجت الاسلام علیرضا جوانشیری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه «وحدت» نباید فقط به هفته وحدت محدود شود، اظهار کرد: برنامه‌های متعددی در طول سال برای تقریب مذاهب و تحکیم اخوت اسلامی در استان و کشور اجرا می‌شود و تجربه تعاملات شیعه و سنی در خراسان می‌تواند به الگویی ملی و فراملی تبدیل شود.

مدیر مرکز اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: مأموریت ذاتی مرکز اسلامی، رسیدگی به شئونات مذهبی اهل سنت و تقویت ارتباط فکری و همکاری علمای اهل سنت با نظام جمهوری اسلامی است.

وی با بیان اینکه «هفته وحدت رزمایشی از فعالیت‌های وحدت‌آفرین نهادهای انقلابی در طول سال است» افزود: نشست‌های تخصصی میان علمای شیعه و سنی، همایش‌های مشترک، محافل انس با قرآن، شب شعر و مولودی‌خوانی در مناطق مختلف استان به ویژه به صورت مردمی برگزار می‌شود.

جوانشیری به برگزاری برنامه‌ها در شهرستان‌های غیرتلفیقی هم اشاره کرد و گفت: موضوع وحدت محدود به مناطقی که برادران اهل سنت حضور دارند نیست؛ در مناطق دیگر هم باید تبیین و تبلیغ وحدت صورت گیرد. شهرستان‌هایی مانند تربت‌جام، تایباد، صالح‌آباد، باخرز، درگز و سرخس نمونه‌های موفق همزیستی مسالمت‌آمیز شیعه و سنی هستند.

مدیر مرکز اسلامی خراسان رضوی با اشاره به الگوهای موفق تعامل مذهبی تصریح کرد: در تربت‌جام، شیعه و سنی حتی در مراسم مذهبی به دیدار یکدیگر می‌روند. اساتید حوزه‌های علمیه فریقین به دیدار هم می‌روند و درباره مباحث آموزشی و فرهنگی گفتگو می‌کنند. در استان گلستان، سفر تازه‌دامادهای اهل سنت به مشهد و زیارت امام رضا (ع) یک رسم رایج است که نشان از عشق مشترک به اهل بیت دارد.

وی با تاکید بر نقش رسانه‌ها در گفتمان‌سازی وحدت افزود: امروز بدون رسانه نمی‌توان گفتمانی را در جامعه نهادینه کرد. تولیدات رسانه‌ای باید به تبیین اهمیت انسجام ملی و وحدت کمک کند؛ هرچند هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم.

جوانشیری وحدت را یکی از مؤلفه‌های امنیت‌ساز دانست و گفت: اگر امت اسلامی به وحدت به عنوان یک هدف راهبردی نگاه کند، نه تنها امنیت داخلی بلکه ثبات منطقه‌ای نیز تقویت می‌شود و حوادث تلخی مانند جنایات علیه مردم غزه دیگر تکرار نخواهد شد.

مدیر مرکز اسلامی خراسان رضوی در توصیه به نسل جوان خاطرنشان کرد: اختلاف در سرزمین جهل رشد می‌کند. جوانان باید اهل مطالعه باشند، آموزه‌های اسلام را بشناسند و از افراط و تعصب بی‌جا پرهیز کنند.