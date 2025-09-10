https://mehrnews.com/x38YJY ۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۰ کد خبر 6585255 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۰ وحدت واقعی امت اسلامی کلید ایستادگی در برابر دشمنان مشهد - حجت الاسلام حسین نمازی فرد، کارشناس و مدرس قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: وحدت واقعی امت اسلامی، کلید ایستادگی در برابر دشمنان است. دریافت 22 MB خبرنگار: زهرا غفوریان تصویربردار: کبری رضایی کد خبر 6585255 کپی شد مطالب مرتبط هفته وحدت منشا برکت برای جهان اسلام الگوهای همزیستی شیعه و سنی در خراسان رضوی تقویت میشود عفاف و حجاب؛ پلی برای همگرایی شیعه و سنی در هفته وحدت هفته وحدت حقیقتی قرآنی و ریشهدار در سیره پیامبر اکرم و اهلبیت است شب میلاد پیامبر(ص) و امام جعفر صادق(ع) در پایتخت معنوی ایران «وحدت» سپری مستحکم در برابر تفرقهافکنی دشمنان عزت شیخ: «وحدت» رمز آفرینش و ضامن بقای امت اسلامی است تجلی وحدت و همدلی در تربتجام «وحدت»؛ کلید اقتدار امت اسلامی، سد نفوذ دشمنان برچسبها وحدت اسلامی هفته وحدت اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی مشهد
نظر شما