ستایشگران اهل بیت؛ پرچمداران پیام وحدت با زبان شعر مشهد - محمد گلابگیر، نماینده بنیاد دعبل خزائی در خراسان رضوی گفت: ستایشگران اهل بیت پیام وحدت را با زبان شعر ترویج دهند. خبرنگار: زهرا غفوریان تصویربردار: کبری رضایی
