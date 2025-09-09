  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۱۰

ستایشگران اهل بیت؛ پرچمداران پیام وحدت با زبان شعر

مشهد - محمد گلابگیر، نماینده بنیاد دعبل خزائی در خراسان رضوی گفت: ستایشگران اهل بیت پیام وحدت را با زبان شعر ترویج دهند.

خبرنگار: زهرا غفوریان

تصویربردار: کبری رضایی

