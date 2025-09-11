وحدت و انسجام ملی راهبرد اساسی نظام و کلید اقتدار پایدار کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، عثمان سالاری صبح پنجشنبه در همایش وحدتی علمای شیعه و سنی شرق کشور که در مصلی الغدیر برگزار شد، با اشاره به جایگاه نهادهای علمی و مذهبی در ترویج وحدت، حوزه‌های علمیه شیعه و سنی را ستون‌های اصلی اخلاق و وحدت جامعه دانست و اظهار کرد: اگر این حوزه‌ها نبودند، هرگز این میزان از همدلی و همبستگی را در جامعه نداشتیم.

نماینده مردم تربت‌جام در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مبنای قانونی وحدت در اصول دوم و یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در ذیل اصل دوم، تعیین شده و بر وظیفه دولت در ایجاد همبستگی ملی تأکید دارد.

وی با اشاره به فرمان‌های رهبر معظم انقلاب، گفت: فرامین رهبری برای همه ما لازم‌الاجراست و مسئولین باید در تصمیمات و رویکردهای خود، دیدگاه‌های ایشان را عملیاتی کنند.

سالاری بر ضرورت التزام مدیران به شاکله فکری و معرفتی مقام معظم رهبری تأکید کرد و افزود: هر مدیری که نتواند با این رویکرد همسو شود، باید از مسئولیت خود استعفا دهد.

نماینده مردم تربت‌جام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به توطئه‌های دشمنان برای ایجاد تفرقه در مناطق حساس، بر نقش روشنگری مردم و مدیران در خنثی کردن این دسیسه‌ها تأکید کرد و گفت: همبستگی اجتماعی و وحدت جمعی، تنها راه مقابله با اعمال دیدگاه‌های دشمنان اسلام است.