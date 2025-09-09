بیانیه حزب الله لبنان درباره حمله رژیم صهیونیستی به قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب الله لبنان با بیان اینکه حمله رژیم صهیونیستی به قطر نقض حاکمیت این کشور است، این حمله را محکوم کرد.

در بیانیه حزب الله لبنان آمده است: حزب‌الله با شدیدترین لحن تجاوز ددمنشانه اسرائیل که هیئت مذاکره‌کننده ارشد جنبش مقاومت اسلامی حماس را در جریان نشستی در دوحه هدف قرار داد، و نیز نقض حاکمیت کشور برادر قطر را محکوم می‌کند.

حزب الله بیان کرد: این جنایت بزدلانه تنها خباثت و پستی رژیم صهیونیستی را ثابت می‌کند که سطح جدیدی از جنایت و بی‌اعتنایی آشکار آن به تمام قوانین و معاهدات بین‌المللی، عدم احترام به حاکمیت کشورها و اصرار آن بر نقض و هتک حرمت آنها با حمایت آشکار آمریکا، هر زمان و هر طور که بخواهد، بدون هیچ گونه محدودیت یا بازدارنده‌ای را به جهانیان نشان می‌دهد.

در بیانیه حزب الله آمده است: این حمله نکوهیده به جلسه رهبران حماس، که قرار بود برای بحث در مورد آخرین پیشنهاد آمریکا برگزار شود، به طور قطعی تأیید می‌کند که این رژیم جنایتکار خواهان مذاکره یا راه‌حل نیست بلکه پروژه‌های خونین خود را که مبتنی بر کشتار، ویرانی و تخریب است، حتی اگر بهای آن جان همه زندانیانش باشد، به پیش می برد.

حزب الله بیان کرد: این پیامی آشکار درباره ارتکاب جنایات هولناک، کوچ اجباری، تخریب سیستماتیک و نسل‌کشی است که این رژیم علیه مردم غزه، کرانه باختری و کشورهای منطقه برنامه ریزی می کند.

در بیانیه حزب الله آمده است: ما از کشورهای عربی و اسلامی و جامعه بین‌المللی با تمام نهادهای آن می‌خواهیم که برای توقف نسل کشی روزانه این رژیم جنایتکار و پاسخگو کردن آن، فوراً اقدام کنند و به محکومیت بسنده نکنند و تمام روابط خود را با این رژیم غاصب قطع کنند و به آمریکا فشار آورند تا حمایت بی‌پایان خود از دشمن را متوقف کند قبل از اینکه پروژه‌های استعماری‌اش که آشکارا در برابر تمام جهان اعلام می‌کند، به واقعیتی تحمیلی تبدیل شود که منطقه و مردم آن را ویران .و نابود کند.

در بیانیه حزب الله آمده است: این حمله عزم ملت فلسطین بر مقاومت و اصرار بر دفاع از سرزمینش را بیشتر می کند.