۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۳۵

پزشکیان: رژیم صهیونی هیچ مرزی برای جنایت قائل نیست

رئیس جمهور ضمن محکومیت اقدام رژیم صهیونیستی در حمله به خاک قطر گفت: این اقدام تروریستی بازنمای این واقعیت است که رژیم صهیونی هیچ مرزی برای جنایت قائل نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور با صدور پیامی ضمن محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک قطر تصریح کرد: از سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی و سایر نهادهای بین‌المللی انتظار می‌رود که در برابر این تجاوز آشکار، واکنش فوری، قاطع و عملی نشان دهند؛ صلح پایدار در منطقه تنها با پایان دادن به اشغالگری و تجاوز امکان‌پذیر است.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

رژیم صهیونیستی امروز بار دیگر و در سایه سکوت پرسش‌برانگیز جامعه جهانی، مرتکب اقدامی جنایتکارانه شد و با حمله به خاک کشور قطر و هدف قرار دادن رهبران مقاومت فلسطین، نه تنها قوانین بین‌المللی و اصول انسانی را زیر پا گذاشت، بلکه صلح و ثبات منطقه را آماج تجاوز آشکار خود قرار داد. این اقدام تروریستی بازنمای این واقعیت است که رژیم صهیونی هیچ مرزی برای جنایت و ترور قائل نیست و از سوی دیگر هرگونه تلاشی برای دیپلماسی را نابود می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران این اقدام غیرقانونی، ضدبشری و ضدصلح را به شدت محکوم می‌کند. حمله به یک کشور مستقل، نقض صریح حاکمیت ملی و منشور سازمان ملل متحد است و بی‌تفاوتی قدرت‌های جهانی در برابر این رفتارها، خطر گسترش بحران و جنگ را در منطقه دوچندان خواهد کرد.

ما ضمن ابراز همبستگی با دولت و ملت برادر قطر و مردم مظلوم فلسطین، تأکید می‌کنیم که تجاوزگری و تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی نه تنها عزم ملت فلسطین برای آزادی و مقاومت را تضعیف نخواهد کرد، بلکه اتحاد ملت‌های منطقه در برابر این اشغالگری و بی‌عدالتی را مستحکم‌تر خواهد ساخت.

از سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی و سایر نهادهای بین‌المللی انتظار می‌رود که در برابر این تجاوز آشکار، واکنش فوری، قاطع و عملی نشان دهند. صلح پایدار در منطقه تنها با پایان دادن به اشغالگری و تجاوز امکان‌پذیر است.

جمهوری اسلامی ایران همان‌گونه که همواره تأکید کرده است، در کنار همه ملت‌های مظلوم منطقه خواهد ایستاد و اجازه نخواهد داد سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه و تجاوزکارانه امنیت و آینده منطقه را به خطر اندازد.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

