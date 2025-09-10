واکنش النجباء عراق به حمله رژیم صهیونیستی به قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی النجباء، جنبش مقاومت اسلامی نجباء عراق در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به قطر اعلام کرد: حمله وحشیانه و خیانت‌آمیز صهیونیست‌ها و آمریکا علیه مقر حماس در دوحه و حین بررسی طرح پیشنهادی آمریکا که حماس با فریب به آن کشانده شده بود، آشکار می‌کند که با این رژیم غاصب جز بامقاومت نمی‌توان برخورد کرد.

در این بیانیه آمده است: ما بار دیگر بر موضع ثابت و حمایتی خود از برادران هم‌خون و هم‌سرنوشت خود در حماس تأکید می‌کنیم؛ کسانی که تسلیم و سازش را رد کرده و علی‌رغم همه تلاش‌ها، مسیر رویارویی را برگزیده‌اند. جنبش نجباء این اقدام بزدلانه را به شدت محکوم و رد می‌کند. آنها رهبران رده‌اول حماس را در جایی هدف قرار دادند که قرار بود تحت توافقات و هماهنگی با قطر و با اطلاع قبلی ترامپ، محافظت‌شده باشد.

جنبش النجباء اعلام کرد: به اعراب سازشکار می‌گوئیم: این اقدام خیانت‌آمیز را پیش چشم خود نگه دارید، شما از آن در امان نیستید و حتی با تسلیم و عادی‌سازی شرم‌آور خود نیز سرنوشت دیگری ندارید! به اصل و نسب خود بازگردید و در کنار فلسطین زخم‌خورده بایستید.