به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت یک هزاروپانصدمین سال ولادت رسول گرامی اسلام صلیاللهعلیهوآله و برای استفادهی هرچه بیشتر مردم عزیز ایران نسخهی الکترونیکی کتاب «چهل حکمت نبویصلیاللهعلیهوآله» با شرح حضرت آیتاللهالعظمی خامنهایمدّظلّهالعالی که شامل چهل حدیث برگزیده نبوی صلیاللهعلیهوآله در ابتدای جلسات درس خارج فقه ایشان است توسط انتشارات انقلاب اسلامی و با تدوین و گردآوری آقای علیرضا مختارپور در ۱۷۰ صفحه در اختیار مخاطبان قرار گرفت.
حضرت آیتالله العظمی خامنهای که همواره بر اهمّیّت سبک زندگی ایرانی اسلامی و لزوم آراستگی جامعه به اخلاق حسنه تأکید داشتهاند در یکی از بیانات خود در اهمّیّت فراگیری اخلاق و نیز منبع کسب فضائل اخلاقی فرمودهاند: امروز ما محتاج نصیحتیم؛ برای رشد اخلاق در جامعه برای گسترش خلقیات خوب، برای اعتلای روحیه همدلی و برادری و صفا و اخوّتی که در جامعه دینی مطلوب است احتیاج داریم به نصیحت. اینها را از چه کسی یاد بگیریم؟ پایههای اخلاق در کلمات ائمه است.
مروری بر مطالب کتاب نشان میدهد که این کتاب دارای چند ویژگی است: اولاً این چهل حدیث از میان بیشتر از ۸۰۰ حدیث شرح شده در دروس خارج فقه رهبر معظم انقلاب اسلامی انتخاب شده است. ثانیاً تمامی این چهل حدیث احادیث روایت شده از رسول اکرم صلیاللهعلیهوآلهوسلم هستند و ثالثاً برای هریک از احادیث عناوینی کوتاه و اغلب موزون انتخاب شده، به عنوان نمونه: عیبجوی خود میباش، صبر کن تا بهشت را یابی، آنچه خوبان همه دارند و… نکته مهمی که این کتاب را قابل استفاده کرده؛ حجم کم و شرح کوتاه این احادیث امکان مطالعه آسان و مفید را برای مخاطب فراهم کرده است.
