۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۲۹

زمان افزایش حقوق دستیاران دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از افزایش حقوق دستیاران این دانشگاه در مهرماه سال جاری خبر داد.

سید رضا رئیس‌کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اقدامات انجام‌شده در دانشگاه علوم پزشکی تهران برای بهبود وضعیت دستیاران گفت: مهم‌ترین اقدامی که در این زمینه انجام شده است، افزایش حقوق دستیاران بود. افزایش حقوق امسال دستیاران دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در مهرماه انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین تمام دستیاران پزشکی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند و دوره دستیاری برای آن‌ها به عنوان سابقه شغلی محسوب می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: تعداد کشیک‌های آن‌ها تا حدودی متعادل شده است. تلاش کردیم فضای داخل بیمارستان را برای آن‌ها بهتر کنیم و سختی‌هایی که در این دوره دارند را تا حدودی کاهش دادیم با این وجود هنوز با شرایط مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.

سعدانه طباطبایی نیا

