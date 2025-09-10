  1. استانها
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۵۸

توسعه فعالیت‌های آموزشی در صنعت پرورش میگوی استان بوشهر

بوشهر- مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر گفت: فعالیت‌های آموزشی و ترویجی را در صنعت پرورش میگو در استان جدی تر دنبال می‌کنیم.

محمد حسن رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر از بکارگیری راهکارهای مختلف برای بهبود هر چه بهتر شرایط پرورش میگو در استان بوشهر خبر داد و عنوان کرد: در کنار رعایت تمامی اصول بهداشتی و امنیت زیستی و رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان دامپزشکی کشور، آموزش و ترویج بهره برداران در مدیریت صنعت پرورش میگو را مدنظر قرار داده‌ایم.

مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر افزود: با استفاده از تجارب کارشناسان مجرب بهداشت و بیماری‌های آبزیان سعی داریم با ارائه آموزش‌های لازم از طریق برگزاری جلسات، کارگاه‌های آموزشی و استفاده از گروه‌ها در فضای مجازی اطلاع رسانی‌های آموزشی و ترویجی انجام شود و در جهت ارتقا سطح علمی فعالیت‌ها در مزارع پرورش میگو گام‌های موثرتری برداریم.

رهنما اشاره کرد: در همین راستا مجموعه اسلایدهای آموزشی با موضوع مدیریت بهداشت مزارع پرورش میگو با اقدامات اجرایی از جمله تشخیص و آگاهی به موقع، مدیریت آب، مدیریت خاک و مدیریت درمان تهیه شده که در اختیار بهره برداران جهت توجه و استفاده بهینه قرار داده می‌شود.

این مقام مسئول اضافه کرد: در کنار فعالیت‌های مختلف بهداشتی، قرنطینه‌ای و آموزش دامپزشکی نیازمند همکاری مستمر و هماهنگ ارگان‌های مرتبط و تعامل بخش دولتی و بخش خصوصی و همراهی بهره برداران هستیم تا در کنار پیشگیری و کنترل بیماری‌ها، صنعت تکثیر و پرورش میگو را در استان به نقطه اوج خود برسانیم.

