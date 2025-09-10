محمد حسن رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر از بکارگیری راهکارهای مختلف برای بهبود هر چه بهتر شرایط پرورش میگو در استان بوشهر خبر داد و عنوان کرد: در کنار رعایت تمامی اصول بهداشتی و امنیت زیستی و رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان دامپزشکی کشور، آموزش و ترویج بهره برداران در مدیریت صنعت پرورش میگو را مدنظر قرار داده‌ایم.

مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر افزود: با استفاده از تجارب کارشناسان مجرب بهداشت و بیماری‌های آبزیان سعی داریم با ارائه آموزش‌های لازم از طریق برگزاری جلسات، کارگاه‌های آموزشی و استفاده از گروه‌ها در فضای مجازی اطلاع رسانی‌های آموزشی و ترویجی انجام شود و در جهت ارتقا سطح علمی فعالیت‌ها در مزارع پرورش میگو گام‌های موثرتری برداریم.

رهنما اشاره کرد: در همین راستا مجموعه اسلایدهای آموزشی با موضوع مدیریت بهداشت مزارع پرورش میگو با اقدامات اجرایی از جمله تشخیص و آگاهی به موقع، مدیریت آب، مدیریت خاک و مدیریت درمان تهیه شده که در اختیار بهره برداران جهت توجه و استفاده بهینه قرار داده می‌شود.

این مقام مسئول اضافه کرد: در کنار فعالیت‌های مختلف بهداشتی، قرنطینه‌ای و آموزش دامپزشکی نیازمند همکاری مستمر و هماهنگ ارگان‌های مرتبط و تعامل بخش دولتی و بخش خصوصی و همراهی بهره برداران هستیم تا در کنار پیشگیری و کنترل بیماری‌ها، صنعت تکثیر و پرورش میگو را در استان به نقطه اوج خود برسانیم.