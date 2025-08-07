آغاز طرح پایلوت کنترل بیماری در سایت پرورشی بردستان استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن رهنما عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد:با هدف ارتقای سطح کنترل بیماری AHPND در مزارع پرورش میگو و بررسی اثربخشی کامل دستورالعمل‌های بهداشتی دامپزشکی، سایت پرورشی بردستان در استان بوشهر به عنوان " «پایلوت اجرای دقیق دستورالعمل‌های پایش و مراقبت از بیماری‌های میگو» انتخاب شد.

وی گفت: این مجتمع که از نظر موقعیت جغرافیایی با سایر سایت‌ها فاصله‌ای ایمن دارد، با دارا بودن ساختاری محدود و مجتمع (شامل تنها ۱۱ مزرعه و ۴ بهره‌بردار فعال) بستر مناسبی برای استقرار مؤثر و هماهنگ برنامه‌های مدیریتی و دامپزشکی فراهم کرده است.

مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر افزود: به‌دلیل تأخیر نسبی در مراحل آماده‌سازی، این سایت از آخرین مراکزی است که ذخیره‌سازی لارو میگو در آن انجام شده است، امری که شرایط را برای پایش علمی و اجرای دقیق توصیه‌ها مساعدتر می‌سازد.

وی اذعان کرد: در همین راستا، جلسه‌ای با حضور بهره‌برداران این مجتمع، نمایندگان دامپزشکی، و مسئولان فنی برگزار شد تا ضمن مرور چالش‌ها، انتظارات و الزامات استقرار کامل پروتکل‌های دامپزشکی تشریح گردد. بهره‌برداران نیز دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود را در مسیر اجرای بهینه طرح مطرح کردند.

مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر اشاره کرد: این گفت‌وگوی مشترک، منجر به تصمیم‌گیری جمعی برای آغاز هماهنگ و دقیق اجرای طرح پایلوت در سایت بردستان شد.

رهنما توضیح داد: حدود ۷۰ درصد از مزارع این سایت تاکنون عملیات لاروریزی خود را انجام داده‌اند که از این مرحله به بعد، اقدامات پایشی منظم شامل سنجش فاکتورهای آب، نمونه‌برداری‌های هفتگی، ثبت تغییرات رفتاری و فیزیولوژیک میگو، بررسی رشد، نرخ بقا، و تحلیل داده‌های پرورشی در دستور کار کارشناسان فنی و دامپزشکی قرار دارد.

این مقام مسئول گفت: طرح مورد نظر با اهداف، ارزیابی میدانی نحوه استقرار و اجرای عملیاتی دستورالعمل‌های مصوب دامپزشکی در شرایط واقعی مزرعه، تدوین الگوی مدیریتی بومی‌سازی‌شده برای کنترل بیماری‌های نوپدید در میگو؛ ایجاد پایگاه داده جهت تحلیل تطبیقی عملکرد بین‌مزارع و استخراج شاخص‌های هشدار سریع، فراهم‌سازی بستر توسعه همکاری مشترک میان بخش‌های دولتی، بخش خصوصی و نهادهای علمی پیگیری می‌شود.

رهنما اضافه کرد: دامپزشکی استان بوشهر در نظر دارد با بهره‌گیری از تجارب موفق داخلی و بین‌المللی (از جمله تجربیات ویتنام، تایلند و اکوادور در مقابله با AHPND)، و از طریق مشارکت فعال بهره‌برداران، این پایلوت را به مدلی عملیاتی برای سایر سایت‌های استان و کشور تبدیل کند.