کتاب «روایت زندگی شهدای اهل سنت شهرستان کنگان» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «حنای خونی» عصر چهارشنبه هم‌زمان با جشن هفته وحدت با حضور حجت الاسلام محمود محمودی امام جمعه، غلامحسین زیبا فرماندار، سرهنگ مهدی حسن زاده فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه محمّد رسول الله (ص) و امام جمعه موقّت اهل سنّت کنگان در مسجد جامع خاتم الانبیا (ص) این بندر رونمایی شد.

این کتاب در فضای روزهای اوّل انقلاب اسلامی تا پایان دفاع مقدس به روایت زندگی چهار شهید اهل سنّت شهرستان کنگان می‌پردازد که از کودکی و نوجوانی در محیطی مشترک با هم بزرگ می‌شوند و اتفاقاتی برایشان پیش می‌آید که آن‌ها را در مسیر حضور در جبهه نبرد با دشمن بعثی و دفاع از خاک وطن و در نهایت، شهادت در راه آرمان‌های انقلاب اسلامی قرار می‌دهد.

نویسنده در این اثر کوشش کرده در کنار روایت داستانی از زندگی این چهار شهید، به بازنمایی فضای فرهنگی و اجتماعی سال‌های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بپردازد و تصویر آن روزهای شهرستان کنگان را برای خواننده ترسیم کند.

«حنای خونی» داستان زندگی انسان‌هایی است که اگرچه اهل سنّت و دارای مذهب شافعی هستند امّا اشتراکات فرهنگی و اجتماعی بسیاری با ساکنان شیعه شهرستان کنگان دارند و همین موضوع باعث همزیستی همراه با احترام و آرامش آن‌ها در کنار یکدیگر شده است..

«حنای خونی» نخستین اثر مستقل «نگار کوهرو» است که به سفارش ناحیه مقاومت بسیج سپاه محمّد رسول الله (ص) شهرستان کنگان در ۳۰۰ صفحه توسط انتشارات «پلاک عشق» روانه بازار کتاب شده است.

شهیدان محمّد آزاد، عبدالله راشدی، حسین محمّد زمانی کنگانی و حسن کمالی چهار شهید اهل سنّت شهرستان کنگان هستند که در دوران هشت سال دفاع مقدس به شهادت رسیدند.