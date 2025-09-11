خلاء برخی مشاغل بعد از اخراج اتباع؛ دستور به کارگیری محدود صادر شد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محمد حسین عابدی: ماجرای اخراج اتباع خارجی غیرمجاز از استان سمنان به خصوص در سال‌های اخیر (به ویژه بعد از قتل یک دامدار اهل قلعه نوخرقان در شاهرود) به صورت جدی به یک مطالبه مردمی تبدیل شده است. اما این موضوع در سوم اسفندماه سال ۱۴۰۳ و با قتل مازیار تورانیان جوان مهدیشهری که به طزر فجیعی توسط چند تبعه خارجی غیرمجاز در مهدیشهر به قتل رسید، جنبه تازه ای پیدا کرد.

در واقع اسفندماه سال گذشته به یک نقطه عطف در طرد اتباع خارجی از استان سمنان بدل شد تا جایی که مردم مهدیشهر بعد از پیدا شدن جنازه این جوان و همچنین مشخص شدن این موضوع که قتل مازیار کار برخی اتباع خارجی غیرمجاز بود، حتی تجمعات اعتراضی برگزار کردند و نیروی انتظامی که تا قبل از آن طرح طرد اتباع را دنبال می‌کرد مصرانه به خواسته مردم جواب داد و دستگیری و طرد اتباع را با جدیت بیشتری دنبال کرد.

مطالبه‌ای که یک شبه همگانی شد

از همان زمان بود که نیروی انتظامی استان سمنان به صورت جدی و با سرعت بیشتری نسبت به دستگیری اتباع خارجی از سراسر استان به خصوص شهرستان‌های غربی مانند مهدیشهر، سمنان و گرمسار اقدام کرد و خیلی سریع تجمع اعتراضی مردم بعد از قتل مازیار تورانیان به تجمع تقدیر و تشکر از نیروی انتظامی و حتی نصب پلاکاردها و بنرهای قدردانی از فراجا تبدیل گشت.

قتل مازیار همچنین یک موضوع دیگری را هم در استان سمنان رقم زد و آن اینکه مخالفان دستگیری و طرد اتباع نیز به یکباره به موافقان این طرح تبدیل شدند و از این بابت یک موج مطالبه گری طرد اتباع خارجی غیرمجاز در استان سمنان شکل گرفت و از این منظر هم می‌توان اسفند ماه ۱۴۰۳ را یک نقطه عطف در استان دانست البته همگان می‌دانند که منظور و مقصود طرد، درصد بسیار اندکی از اتباع خارجی غیرمجاز و با رعایت کرامت انسانی است وگرنه روی صحبت مردم استان ابداً با عامه اتباع محترم نیست زیرا این افراد سالیان سال چرخ‌های اقتصادی استان را چرخانده و اقدامات ارزشمندی را هم به یادگار گذاشتند که جای قدردانی هم دارد اما به هر صورت نیاز است که هر موضوع و پدیده‌ای از جمله مهاجرت، نظام مند و با قاعده شود و این در تمام کشورهای دنیا هم مشهود است.

این موضوع اما یک روی منفی هم داشته و آن خروج نیروی کار به خصوص در سه گانه کشاورزی، دامپروری و صنعت است نیروی کاری که متأسفانه در سال‌های اخیر بنا به دلایل زیادی از جمله عدم پرورش نیروی کار مناسب بومی، عدم اشتغال جوانان به برخی مشاغل، بی توجهی مسئولان و بی برنامگی نسبت به مقوله مهاجرت اتباع و کسب مشاغل کارگری و … با کمبود شدید روبرو است و جایگزین‌های آن هم به دلیل طرد اتباع، وجود ندارد.

نگردید، کارگر ایرانی نیست!!

یک دامدار رویانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید این موضوع بیان می‌کند: من دو کارگر افغانستانی داشتم که شش و چهار سال در دامداری من با ۸۰ رأس گاو کار می‌کردند به همراه یک کارگر ایرانی، با طرد این دو تبعه واقعاً کار دامداری من روی زمین باقی مانده چرا که نیروی کار مناسب پیدا نمی‌شود.

مهدی عربعامری با بیان اینکه من به این دو کارگر افغانستانی روی هم ۴۵ میلیون تومان در ماه پرداخت می‌کردم و حالا حاضر هستم به هر نیروی کار ایرانی ۳۰ میلیون تومان بپردازم اما متأسفانه کسی پیدا نمی‌شود، گفت: دو کارگر افغانستانی شبانه روز در دامداری من بودند اما من حاضر هستم کارگر ایرانی حتی شب‌ها به منزل خودش هم برود اما کار دامداری من را راه بیاندازد لذا این اخراج اتباع با درک همه مطالبات مردمی به ما ضرر هنگفتی وارد کرده است.

وی با بیان اینکه واقعاً طرد افغانستانی‌ها باید با لحاظ شرایط کاری ما همراه می‌شد یا دست کم به ما فرصت می‌دادند تا بتوانیم کارگری دیگر را پیدا کنیم، افزود: یکی از کارگران افغاستانی من برای خرید نان بربری به نانوایی رفته بود که ساعت هفت و نیم صبح او را دستگیر کردند و حتی من نمی‌دانستم کجا است لذا ای کاش به ما ابلاغ می‌کردند و زمانی به ما می‌دادند تا کسی را جایگزین کنیم شما می‌دانید که کار گاوداری آن هم ۸۰ راسی شوخی بردار نیست

ساز و کاری نیاز است

موسی محمدی که کارگاه بلوک زنی دارد هم موردی مشابه را مطرح می‌سازد و در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: من دو کارگر افغانستانی داشتم و سابقه داشتند چهار کارگر ایرانی هم دارم فقط کافی است به شما بگویم که کارگران ایرانی در هشت ساعت کار یک روزشان ۱۴ ردیف بلوک تولید می‌کردند در صورتی که در زمان نیم ساعتی که این کارگران صبحانه می‌خوردند دو کارگر افغانستانی چهار ردیف بلوک را زده بودند و تقریباً دو نفری کار چهار ایرانی را می‌کردند و من بعد از طرد این افراد نتوانسته‌ام کارگر دیگری پیدا کنم.

محمدی با بیان اینکه واقعاً کاری که ما داریم کارگر ایرانی برایش پیدا نمی‌شود و اگر هم پیدا شود آن هم به سختی، راندمان کاری درستی ندارند بدون تعارف باید گفت من حاضر هستم حقوق دو نفر را به یک تبعه بدهم تا برایم کار کنند زیرا این افراد راندمان کاری بسیار عجیبی داشتند و من می دانم بعد از خروج شأن نمی‌توانم دیگر کارگاهم را مانند سابق بگردانم.

وی می‌افزاید: هر چند اخراج اتباع غیرمجاز را هم درک می‌کنم اما باید ساز و کاری برای این موضوع اندیشیده شود و دست کم مشاغلی که در آنها کارگر ایرانی وجود ندارد مانند گاوداری، بلوک زنی، زغال شویی، چاه کنی و ساختمان سازی و… با ملاحظاتی روبرو شود و حتی حاضر هستیم تعهد هم بدهیم و پلیس یا امور اتباع خارجی فرمانداری به کار ما نظارت هم داشته باشد اما بگذارند تا این کارگران کار کنند و یا برایشان دست کم ویزای کار موفق صادر کنند.

دستورالعمل جدید صادر شد

مدیرکل اتباع خارجی استانداری سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ساماندهی اتباع خارجی در غرب استان سمنان با جدیت ادامه دارد، گفت: یک دستورالعمل از سوی وزارت کشور برای به کارگیری اتباع خارجی مجاز در برخی مشاغل در استان سمنان ابلاغ شده و طی آن یک سهمیه نیز به این استان اختصاص داده شده است.

یوسف کلیچ با بیان اینکه با رعایت قانون و نیازسنجی اشتغال اتباع مجاز در بخش‌های صنعتی و کشاورزی و دامپروری اجرا می‌شود، بیان کرد: حضور اتباع خارجی مجاز در برخی فرایندهای شغلی مورد نیاز در استان سمنان با رعایت برخی مسائل، بلامانع محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه به کارگیری این نوع اتباع مجاز به عنوان نیروی کار از هم اکنون باید با ملاحظات انتظامی و همچنین قانونی دنبال شود وگرنه امکان به کار گیری این افراد وجود نخواهد داشت، افزود: برای مثال در یکی از فرایندهای تاکید شده که اتباع غیرمجاز حق فعالیت صنفی در حوزه صنفی و بازار را ندارد.

تعیین ضوابط و مقررات جدید

مدیرکل اتباع خارجی استانداری سمنان با بیان اینکه با متخلفان این حوزه به شدت برخورد خواهد شد، گفت: همه ملزم به رعایت دستورالعمل‌ها و باید و نبایدهای به کارگیری اتباع خارجی شده‌اند که می‌بایست طبق قانون به آن عمل کنند.

کلیچ با بیان اینکه خروج اتباع خارجی غیرقانونی نیز به صورت جد و حتی بیش از سهمیه تعیین شده برای استان سمنان با همکاری نیروی انتظامی انجام شده و در دست اجرا است، ابراز کرد: طرح ساماندهی اتباع به خصوص در غرب استان سمنان و مشخصاً شهرستان‌های سمنان، گرمسار، آرادان و مهدیشهر با جدیت بیشتری دنبال می‌شود زیرا این مناطق نزدیک تهران بوده و صنعتی هستند و این سبب تمرکز اتباع شده است.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی نظارت جدی بر ساماندهی اتباع خارجی در استان سمنان دارد، افزود: طرح ساماندهی اتباع مجاز و همچنین طرد اتباع غیرمجاز از استان سمنان به صورت جدی با همکاری همه ارگان‌های مرتبط، در دست اجرا است و از صاحبان مشاغل هم درخواست می‌شود که در این امر، به ما کمک کنند.