ارائه خدمات تمام وقت برای خروج داوطلبانه اتباع افغان در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، وحید گلی‌کانی، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به میزبانی بیش از چهار دهه جمهوری اسلامی ایران از اتباع کشور افغانستان و همچنین پایان مهلت برگه‌های سرشماری و بهبود شرایط داخلی افغانستان، از تمامی اتباع دارنده برگه سرشماری دعوت می‌کنیم تا به صورت انفرادی یا خانوادگی و در هر ساعت شبانه‌روز به مرکز بازگشت خاوران برای خروج داوطلبانه مراجعه کنند.

وی افزود: خدمات و تسهیلات لازم در این مرکز به صورت تمام‌وقت فراهم شده است تا روند خروج و اعزام به کشور افغانستان برای متقاضیان با سهولت و آرامش خاطر انجام گیرد.

گلی کانی همچنین تأکید کرد: هدف از ارائه خدمات شبانه روزی، تسهیل روند بازگشت داوطلبانه اتباع است و از همه دارندگان برگه سرشماری و یا اتباع فاقد مدرک اقامتی معتبر دعوت می‌کنیم تا از فرصت موجود برای خروج بهره‌مند شوند.