اجرای طرح جمع آوری اتباع غیر مجاز در شاهرود؛ ۴۵ نفر طرد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شائینی عصر سه شنبه در گفتوگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود با بیان اینکه طرح جمع آوری اتباع غیر مجاز طی این هفته به اجرا درآمد، ابراز داشت: هدف از این اقدام تأمین امنیت و آرامش شهروندان است.
وی با بیان اینکه این طرحها مستمر برای کل شهرستان در حال اجرا است، افزود: در این طرح میکوشیم تا اتباع فاقد مدارک قانونی شناسایی و از کشور طرد شوند.
فرمانده انتظامی شاهرود بابیان اینکه این طرح بر اساس مطالبات عمومی شهروندان انجام گرفت، ابراز داشت: طی بازه مشخص ۴۵ نفر از اتباع غیر مجاز در سطح شهرستان شناسایی شدند.
شائینی با بیان اینکه با هماهنگی قضایی اتباع دستگیر و جمع آوری شدند، تصریح کرد: این افراد به اردوگاه منتقل و در صورت عدم تطابق مدارک به کشور خودشان عودت داده خواهند شد.
وی افزود: برای حفظ آرامش و امنیت شهروندان میبایست با پلیس همکاری کرده و از به کار گیری افراد فاقد هویت و اتباع غیر مجاز در واحدهای خود به طور جد اجتناب و مواد تخلف را اطلاع دهند.
