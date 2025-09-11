۲ سارق اماکن خصوص در آزادشهر روانه زندان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مهقانی اظهار کرد: در پی اعلام وقوع سرقت اماکن خصوصی در سطح حوزه استحفاظی، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: در اجرای این مأموریت، مأموران تجسس کلانتری ۱۱ میدان الله این فرماندهی با انجام تحقیقات پلیسی دو متهم سابقه دار در امر سرقت را شناسایی و با هماهنگی قضائی در اقدامی غافلگیرانه آنان را دستگیر کردند.

جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان آزادشهر با بیان اینکه متهمان در تحقیقات انجام شده به سرقت از اماکن خصوصی در شهرستان آزادشهر اعتراف کردند، گفت: طی بازرسی صورت گرفته از مخفیگاه متهمان مقادیر قابل توجهی اموال سرقتی کشف شد.

مهقانی یادآور شد: متهمان که از افراد سابقه دار هستند پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شد ند.