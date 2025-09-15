همکاری ادیان و مذاهب در ارتقای امنیت اجتماعی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحیم جهانبخش صبح دوشنبه در نشست صمیمی با نماینده مسیحیان آشوری در مجلس شورای اسلامی و رئیس انجمن آشوریان استان اظهار کرد: برادری، همدلی و اخوت، محبت و حمایت کردن از دیگران، از اصول مشترک همه ادیان الهی است و این مایه عزت و شرف ما است که تحت ولایت حضرت آیت الله خامنه‌ای هستیم.

وی ادامه داد: حس تعامل و همکاری تمامی ادیان و مذاهب توأم با تلاش و همدلی برای ارتقا امنیت اجتماعی در سطح استان آذربایجان غربی بسیار ستودنی است.

در ادامه این دیدار شارلی انویه نماینده مسیحیان آشوری در مجلس شورای اسلامی، زایا الله وردی رئیس انجمن آشوریان استان و ادوین دانیل بازرس انجمن آشوریان استان، از پیگیری‌ها و تلاش‌های شبانه روزی پلیس استان در برقراری نظم و امنیت اجتماعی تقدیر کردند.