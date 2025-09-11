طرح «یک فروشگاه یک نمایشگاه»به مناسبت بازگشایی مدارس در زنجان آغاز شد

سجاد مقدمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اتاق اصناف زنجان در آستانه بازگشایی مدارس، با تکیه بر ظرفیت‌های قرارگاه شهید سلامی و با همکاری اتحادیه‌های صنفی، طرح «یک فروشگاه، یک نمایشگاه» را با هدف حمایت از خانواده‌ها، تأمین نیاز دانش‌آموزان و ایجاد شبکه‌ای مطمئن از کاسبان امین اجرا کرد.

وی با بیان اینکه این طرح از ۱۵ شهریور آغاز و تا ۱۵ مهرماه ادامه داشت، افزود: در این بازه زمانی تنها در شهر زنجان حدود ۵۰ فروشگاه در حوزه‌های نوشت‌افزار، کیف، کفش و پوشاک دانش‌آموزی به‌صورت متحدالشکل وارد طرح شدند.

رئیس اتاق اصناف زنجان ادامه داد: فروشگاه‌های مشارکت‌کننده با بنری واحد و نشان مشخص معرفی شدند و همه آن‌ها تحت نظارت مستقیم اتاق اصناف و اتحادیه‌های مربوطه فعالیت کردند تا خانواده‌ها با اطمینان خاطر بتوانند از تخفیف‌های ۱۵ تا ۲۰ درصدی برخوردار شوند.

مقدمی با تأکید بر اینکه بازرسان اتحادیه‌ها و اتاق اصناف روزانه قیمت‌ها را رصد و پایش می‌کردند، خاطرنشان کرد: نظارت دقیق بر روند فروش و کنترل تخفیفات واقعی، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این طرح بود که موجب جلب اعتماد شهروندان شد.

وی یادآور شد: اتاق اصناف زنجان در سال‌های اخیر تلاش کرده است تا با معرفی کاسبان امین و شبکه توزیع سالم، نقش اصناف را در آرامش‌بخشی به بازار و مدیریت تقاضای خانواده‌ها پررنگ‌تر کند و اجرای این طرح ابتکاری نیز در همین راستا شکل گرفت.

رئیس اتاق اصناف زنجان با اشاره به همراهی قرارگاه شهید سلامی در این طرح، گفت: این قرارگاه با هدف کمک به معیشت خانواده‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده برخی واحدهای غیرمجاز از بازار بازگشایی مدارس، پای کار آمد و اصناف مشارکت‌کننده نیز با استقبال خوب مردم روبه‌رو شدند.

وی همچنین به برگزاری نمایشگاه پاییزه اشاره کرد و افزود: نمایشگاه عرضه مستقیم پاییزه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی کاسپین زنجان از ۱۴ تا ۱۹ شهریورماه به مدت شش روز برگزار شد که در آن حدود ۱۰۰ غرفه در فضایی به وسعت یک‌هزار و ۸۰۰ مترمربع فعال بودند.

مقدمی ادامه داد: در این نمایشگاه بیشترین غرفه‌ها به نوشت‌افزار اختصاص داشت و اقلام موردنیاز دانش‌آموزان با تخفیف‌های ویژه در اختیار خانواده‌ها قرار گرفت.

وی اضافه کرد: نظارت بر فعالیت غرفه‌ها نیز بر عهده بازرسان اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و همچنین تعزیرات حکومتی بود.

رئیس اتاق اصناف زنجان تصریح کرد: تجربه موفق اجرای طرح «یک فروشگاه، یک نمایشگاه» و برگزاری نمایشگاه پاییزه نشان داد که می‌توان با هم‌افزایی اصناف، اتحادیه‌ها و نهادهای پشتیبان، هم از فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها کاست و هم فضایی مطمئن برای خریدهای دانش‌آموزی فراهم کرد.

وی با ابراز امیدواری کرد با استمرار چنین طرح‌هایی در مناسبت‌های مختلف سال، از جمله ایام پایانی سال و آغاز ماه مبارک رمضان، اصناف استان زنجان بتوانند نقش پررنگ‌تری در تنظیم بازار و خدمت‌رسانی به مردم ایفا کنند.