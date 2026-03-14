پیش بینی تمهیدات لازم برای تامین کالاهای اساسی در زنجان

سجاد مقدمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اصناف و بازاریان در جنگی که دوباره توسط رژیم منحوس صهیونیستی و اربابش آمریکا به جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد، در کنار مردم هستند.

وی تصریح کرد: با توجه به تجربه دفاع مقدس ۱۲ روزه، بازار و اتاق اصناف در قالب قرارگاه شهید سلامی برای تامین ارزاق مردم پای کار آمدند و با تجربیات بیشتر وارد کار شدند.

رئیس اتاق اصناف زنجان یادآور شد: در روز اول جنگ که نانوایی‌ها شلوغ بودند با اضافه شدن دو کیسه آرد برای همه نانوایی‌ها و حذف تعطیلی هفتگی صفوف، شلوغی از نانوایی‌ها از بین رفت.

وی ادامه داد: تا ظهر روز دوم با توجه به خریدهای هیجانی مردم، اجناس تامین شد و قیمت همه اقلام با روند نزولی پایین رفت و اکنون همه اقلام به وفور در بازار هست.

مقدمی تصریح کرد: حتی می‌توانیم در پشت جبهه با توجه به وفور کالا در انبارها و همکاری مباشران اصناف، ۹ ماه در جنگ تاب‌آوری داشته باشیم و در پشت جبهه همیار رزمندگان اسلام باشیم.