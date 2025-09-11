به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رسولی صیاد ۲۰ ساله اهل جاسک چهار روز پیش دل به دریا زده اما تاکنون به خانه بازنگشته است.

آخرین تماس تلفنی این صیاد جوان صبح روز چهارشنبه نوزدهم شهریورماه بوده که در آن از خرابی موتور قایق خود خبر داده اما پس از آن تلفن وی خاموش شده و هیچ خبری از او در دست نیست.

خانواده این صیاد نگران با درخواست همراهی از صیادان محلی و مسئولان مربوطه خواستار تسریع در عملیات جست‌وجو و امداد برای یافتن فرزندشان شدند.

جاسک به عنوان یکی از قطب‌های مهم صید و صیادی کشور همواره با چالش‌هایی همچون خرابی موتور قایق‌ها و شرایط نامساعد جوی مواجه است که متأسفانه گاهی منجر به وقوع حوادث ناگوار می‌شود.

کارشناسان محلی از همه صیادان منطقه خواسته‌اند که پیش از عزیمت به دریا ضمن رعایت نکات ایمنی و اطلاع از وضعیت جوی، به صورت گروهی و با همراهی چند قایق به دریا بروند تا در صورت بروز حادثه امکان کمک‌رسانی سریع فراهم شود.