  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۲۷

مفقود شدن صیاد ۲۰ ساله جاسکی در آب‌های دریای عمان

مفقود شدن صیاد ۲۰ ساله جاسکی در آب‌های دریای عمان

بندرعباس- محمد رسولی صیاد ۲۰ ساله اهل جاسک سه روز پیش دل به دریا زده اما تاکنون به خانه بازنگشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رسولی صیاد ۲۰ ساله اهل جاسک چهار روز پیش دل به دریا زده اما تاکنون به خانه بازنگشته است.

آخرین تماس تلفنی این صیاد جوان صبح روز چهارشنبه نوزدهم شهریورماه بوده که در آن از خرابی موتور قایق خود خبر داده اما پس از آن تلفن وی خاموش شده و هیچ خبری از او در دست نیست.

خانواده این صیاد نگران با درخواست همراهی از صیادان محلی و مسئولان مربوطه خواستار تسریع در عملیات جست‌وجو و امداد برای یافتن فرزندشان شدند.

جاسک به عنوان یکی از قطب‌های مهم صید و صیادی کشور همواره با چالش‌هایی همچون خرابی موتور قایق‌ها و شرایط نامساعد جوی مواجه است که متأسفانه گاهی منجر به وقوع حوادث ناگوار می‌شود.

کارشناسان محلی از همه صیادان منطقه خواسته‌اند که پیش از عزیمت به دریا ضمن رعایت نکات ایمنی و اطلاع از وضعیت جوی، به صورت گروهی و با همراهی چند قایق به دریا بروند تا در صورت بروز حادثه امکان کمک‌رسانی سریع فراهم شود.

کد خبر 6586111

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها