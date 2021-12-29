۸ صیاد مضطر درحوالی کوه مبارک جاسک نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل مکی‌زاده در تشریح جزییات حادثه پیش آمده برای یک فروند قایق صیادی که صبح چهارشنبه هشتم دی ماه دچار شرایط اضطرار شدند، اظهار داشت: شب گذشته این

قایق صیادی بدون توجه به هشدارهای هواشناسی برای صید عازم دریا و با تغییرات شرایط جوی و آبگرفتگی، صیادان سحرگاه دچار اضطرار می شوند.

وی ادامه داد: پس از اعلام اضطرار حوالی ساعت ۶ صبح بلافاصله شناور ناجی ۱۰ مرکز جستجو و نجات دریایی از شهرستان جاسک عازم محل شده و با وجود وزش باد شدید و تلاطم دریا در کمترین زمان ممکن موفق به نجات ۸ صیاد گرفتار شدند.

معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان محل دقیق حادثه را ۱۵ مایلی جنوب کوه مبارک اعلام کرد و گفت: هر ۸ سرنشین قایق صیادی در سلامت کامل به بندر جاسک منتقل و برغم تلاش های صورت گرفته قایق به دلیل آبگرفتگی به قعر دریا فرو رفت.

وی با تاکید به این موضوع که بارها و بارها به طرق مختلف شرایط نامساعد جوی و اجتناب از سفر شناورهای سبک در روزهای پیش رو اطلاع رسانی شده، بیان داشت: متاسفانه تعدادی از دریانوردان بدون توجه به هشدارهای هواشناسی اقدام به دریا روی کرده که نتیجه حاصله از این بی توجهی ها به مخاطره افتادن جان افراد است.

معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با تاکید بر این موضوع که شماره تماس ۱۵۵۰ پل ارتباطی دریانوردان با مرکز جستجو و نجات دریایی استان است، بیان داشت: این مرکز به شکل شبانه روزی وظیفه دریافت گزارشات شرایط اضطرار را در پهنه آبی استان بر عهده دارد تا پس از دریافت شرایط اضطرار درکوتاه ترین زمان ممکن، نسبت به امداد رسانی اقدامات لازم صورت پذیرد.

شایان ذکر است؛ طبق اطلاعیه هواشناسی هرمزگان، از پایان هفته جاری تا دوشنبه ۱۳ دی ماه جریان بارش‌ها سنگین و شدید استان‌های جنوبی به ویژه هرمزگان را در سیطره خود قرار خواهد داد که همراه با این جریان، تندبادهای لحظه‌ای و تلاطم دریا در مناطق دریایی استان نیز پیش‌بینی شده است.